Miss Universe 2018 (Kainat Güzeli) Catriona Gray hakkında bilinmesi gerekenler
ntv.com.tr
Miss Universe 2018 (2018 Kainat Güzeli) seçilen Filipinli Catriona Gray'in hayatına dair bilinmeyenler...
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Miss Universe 2018 (2018 Kainat Güzeli), yarışmaya Filipinler’den katılan Catriona Gray oldu. Güney Afrika Güzeli Tamaryn Green ikinci, Venezuela Güzeli Sthefany Gutiérrez ise üçüncü oldu.
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Tayland’ın Bangkok şehrinde yapılan yarışmada Kainat Güzeli tacını takan Filipinli Catriona Gray kimdir?
İşte Miss Universe 2018 Catriona Gray hakkında bilinmesi gerekenler:
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Catriona Gray, yarışmaya Filipinler adına katılsa da o aslında yarı İskoç, yarı Filipinli. Babası Ian Gray İskoç, annesi Normita Magnayon ise Filipinli. Kainat Güzeli, yarışma boyunca ailesiyle, özellikle de babasıyla çok yakın olduğunu belirtti.
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24 yaşındaki Gray, Avustralya’nın Cairns şehrinde doğdu, 18 yaşındayken Filipinler’e yerleşti. Avustralya’dan Filipinler’e gideceği uçak biletini alabilmek için modellik yapmaya başlayan Catriona Gray daha sonra modellik kariyerini geliştirdi.
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Yeni kainat Güzeli, üniversite eğitimini ABD’de aldı. Boston şehrindeki Berklee College of Music okuluna gitti. Müzik Teorisi alanında diploma alan Gray, aynı zamanda bir şarkıcı. Kainat Güzellik Yarışması esnasında sunucu Steve Harvey, “Miss Universe’teki deneyiminle ilgili bir şarkı yazacak olsan adı ne olurdu?” diye sordu.
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Gray’in cevabı ise şöyleydi:
“Miss Filipinler olarak her zaman Filipin halkının sevgisini ve desteğini hissettim ve sanırım bu gece buraya ülkemin yarısını getirdim. Şarkının adını ‘Bayrağını Kaldır’ koyardım, çünkü ben burada bir kişi olarak bulunmuyorum, 104 milyon Filipinli adına buradayım.”
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Catriona Gray’in kendine has bir podyum yürüyüşü var. Podyumda imza niteliğinde kendine has dönüşler yapıyor. Yarışmanın mayolu yürüyüş bölümünde de bu 'ağır çekim dönüş'leri yaptı ve görüntüler internette popüler hale geldi.
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Tam bir seyahat tutkunu olan Gray, dünyayı gezmeyi çok seviyor. Cat'elle adlı bloğunda deneyimlerini paylaşıyor. Bloğunda Filipinler, Çin, ABD ve Vietnam seyahatlerine dair yazılar var.
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9Gray en çok, yarı Alman yarı Filipinli bir aktör olan erkek arkadaşı Clint Bondad ile birlikte seyahat etmeyi seviyor.