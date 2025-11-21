Miss Universe'de aptal krizi sonrası birinci oldu: İşte 2025 Kainat Güzeli
21.11.2025 09:13
NTV - Haber Merkezi
Tayland’da düzenlenen Miss Universe birçok skandalın gölgesinde sona erdi. Sunucu ile hakaret krizi yaşayan Meksikalı Fatima Bosch 2025 Kainat Güzeli oldu.
Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından Miss Universe sahnesi, bu yıl skandallarla gündeme geldi.
Farklı farklı ülkelerden gelen 130’dan fazla yarışmacının katıldığı, “dünyanın dört büyük güzellik yarışmasından biri” kabul edilen organizasyonda ilk kriz Meksika güzeli Fatima Bosch, yarışmanın sunucusu Nawat Itsaragrisil arasında yaşandı.
“APTAL” POLEMİĞİYLE BAŞLAYAN KRİZ
Nawat’ın, sosyal medyada yeterince paylaşım yapmadığı gerekçesiyle Bosch’a yönelik “aptal” ifadesini kullandığı iddia edildi. Sunucu bu ifadeyi reddetse de, güvenliği çağırmasının ardından Bosch, yanında Irak güzeliyle birlikte salonu terk etti.
Basın mensuplarına konuşan Bosch, “Bana aptal dedi, bu saygısızlıktır. Dünya bunu görmeli çünkü biz güçlü kadınlarız, sesimizi duyurmak için buradayız" dedi.
Diğer yarışmacılar Bosch’a destek vermek istese de, Nawat’ın "Devam etmek isteyen otursun" uyarısı sonrasında kimse yerinden kıpırdamadı.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da “Kadınlar, seslerini yükselttiklerinde daha güzeller. Bu genç kadını takdir ediyorum" diye destek verdi.
"30 FİNALİST ÇOKTAN SEÇİLDİ" İDDİASI
Olaylar bununla sınırlı kalmadı. Jüri üyelerinden Omar Harfouch, finale günler kala "gizli bir jüri" tarafından finalistlerin önceden belirlendiğini iddia etti. Harfouch, 136 ülke temsilcisi arasından 30 finalistin seçildiğini öne sürdü.
Ardından Fransız teknik direktör Claude Makelele de “öngörülemeyen kişisel nedenlerle yarışmadan çekildiğini duyurdu.
Miss Universe Organizasyonu ise Harfouch’un suçlamalarını reddeden bir açıklama yayımlayarak, “Herhangi bir dış grubun delegeleri değerlendirmek veya finalist seçmek için yetkilendirilmediğini” bildirdi.
Tüm tartışmalara rağmen bu yılki teması "Aşkın Gücü" olan Miss Universe finali, 21 Kasım akşamı Tayland’ın Nonthaburi kentinde gerçekleşti. Bu yıl, 74'üncüsü düzenlenen güzellik yarışmasının finalinde ünlü şarkıcı Jeff Satur sahne aldı.
130'dan fazla ülkeden gelen güzellik kraliçelerinin yarıştığı 2025 Kainat Güzellik Yarışması'nda kazanan isim belli oldu.
"Miss Universe 2025" ünvanını alan yarışmacı, sunucuyla kriz yaşayan Meksika Güzeli Fatima Bosch oldu. Bosch hem jüri hem de izleyicilerden büyük alkış aldı.