Miss Universe'de aptal krizi sonrası birinci oldu: İşte 2025 Kainat Güzeli

Basın mensuplarına konuşan Bosch, “Bana aptal dedi, bu saygısızlıktır. Dünya bunu görmeli çünkü biz güçlü kadınlarız, sesimizi duyurmak için buradayız" dedi.

Diğer yarışmacılar Bosch’a destek vermek istese de, Nawat’ın "Devam etmek isteyen otursun" uyarısı sonrasında kimse yerinden kıpırdamadı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da “Kadınlar, seslerini yükselttiklerinde daha güzeller. Bu genç kadını takdir ediyorum" diye destek verdi.