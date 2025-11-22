Miss Universe'de podyumdan düştü: Jamaikalı güzel hala hastanede
22.11.2025 09:25
NTV - Haber Merkezi
Skandalların gölgesinde sona eren Miss Universe'de podyumda düşüp hastaneye kaldırılan Jamaika güzeli Gabrielle Henry'nin tedavisi sürüyor.
Bu yıl birçok skandalın yaşandığı Miss Universe'de yarışan Jamaikalı güzel Gabrielle Henry, 19 Kasım'da turuncu elbisesiyle yarışma sahnesinde yürürken, aniden podyumun kenarından yere düştü. Herkes büyük korku yaşarken, Jamaika güzeli sedyeyle hastaneye götürüldü.
PODYUMDAN DÜŞTÜ
Miss Universe Organizasyonu'nun resmi hesabından yapılan açıklamada, Henry'nin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Jamaika Güzeli'nin sert düşüşüne rağmen, vücudunda herhangi bir kırık meydana gelmediği de aktarıldı. Ancak tedavisi hastanede süren Gabrielle Henry’nin durumu beklenildiği kadar iyi gitmiyor.
"DURUMU UMDUĞUMUZ KADAR İYİ DEĞİL"
Olay sonrası annesiyle birlikte Tayland'a giden Henry’nin kız kardeşi Dr. Phylicia Henry-Samuels, "Gabby'nin durumu umduğumuz kadar iyi değil, ancak hastane ona uygun şekilde tedavi uygulamaya devam ediyor" açıklamasını yaptı.
7 GÜN YOĞUN BAKIMDA TUTULACAK
Ayrıca kendisi de göz doktoru olan Jamaika güzeli Henry’nin en az 7 gün yoğun bakım ünitesinde tutulacağı öğrenildi. Miss Universe Jamaika Organizasyonu, kamuoyuna dua ve pozitif düşüncelerle destek çağrısı yaptı.
HAKARET KRİZİ, İSTİFALAR
Öte yandan bu yıl Miss Universe'de birçok skandal yaşandı. İlk kriz Meksika güzeli Fatima Bosch, yarışmanın sunucusu Nawat Itsaragrisil arasında yaşandı.
Nawat’ın, sosyal medyada yeterince paylaşım yapmadığı gerekçesiyle Bosch’a yönelik “aptal” ifadesini kullandığı iddia edildi.
Güzellik kraliçelerinin protesto amaçlı olarak salonu terk etmesinin ardından Itsaragrisil, bu yılki yarışmadan ihraç edildi.
Olaylar bununla sınırlı kalmadı. Jüri üyelerinden Omar Harfouch, "gizli bir jüri" tarafından finalistlerin önceden belirlendiğini iddia ederek yarışmanın resmi jürisinden aniden istifa etti.
Ardından Fransız teknik direktör Claude Makelele de “öngörülemeyen kişisel nedenlerle yarışmadan çekildiğini duyurdu.
KAİNAT GÜZELİ BELLİ OLDU
21 Kasım'da gerçekleşen finalde; "Miss Universe 2025" ünvanını alan yarışmacı, sunucuyla kriz yaşayan Meksika Güzeli Fatima Bosch oldu.