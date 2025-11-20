Miss Universe'de yarışan Ceren Arslan paylaştı: Türk bayrağına izin verilmedi
20.11.2025 09:48
NTV - Haber Merkezi
Miss Universe'te Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, sahnedeyken Türk bayrağı istediği fakat izin verilmediği anları takipçileriyle paylaştı.
Kainat Güzellik Yarışması’nda bu yıl Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, yarışmanın ilk gününden beri gerek güzelliği gerek paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Tayland’da 21 Kasım’da yapılacak final gecesi öncesi ilk olarak ulusal kostüm şovu için podyuma çıkan Ceren Arslan, Osmanlı motifleriyle bezeli elbisesiyle beğeni topladı.
Eline çizdiği Türk bayrağı ile dikkat çeken 26 yaşındaki Ceren Arslan, ardından da vücudunu saran altın renkli bir elbise giydi.
Ceren Arslan, sahnedeyken destekçilerinden birinin elindeki Türk bayrağını istediğini fakat güvenlik tarafından izin verilmediği anları gözler önüne serdi.
SİMGE'DEN DESTEK
Şarkıcı Simge Sağın'dan da Ceren Arslan'a destek geldi. Sağın, paylaşımına "Heyecanla birinci oluşunu bekliyoruz. Dünyanın en güzel kızı bizde" notunu düştü.
Ceren Arslan da kendisini tanıyan tanımayan herkesten halk oylaması için destek beklediğini vurguladı.
"30 FİNALİST ÇOKTAN SEÇİLDİ" İDDİASI
Öte yandan Miss Universe'de iki jüri üyesi, yarışmanın sonuçlanmasına günler kala görevi bıraktı. İstifa eden Lübnan-Fransız müzisyen Omar Harfouch, yarışma öncesinde "gizli bir jüri" tarafından finalistlerin önceden belirlendiğini iddia etti. Harfouch, 136 ülke temsilcisi arasından 30 finalistin seçildiğini öne sürdü.
Fransız teknik direktör Claude Makelele de “öngörülemeyen kişisel nedenlerle yarışmadan çekildiğini duyurdu.
ORGANİZASYONDAN YALANLAMA
Miss Universe Organizasyonu ise Harfouch’un suçlamalarını reddeden bir açıklama yayımlayarak, “Herhangi bir dış grubun delegeleri değerlendirmek veya finalist seçmek için yetkilendirilmediğini” bildirdi.