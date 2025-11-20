Miss Universe'de yarışan Ceren Arslan paylaştı: Türk bayrağına izin verilmedi

Öte yandan Miss Universe'de iki jüri üyesi, yarışmanın sonuçlanmasına günler kala görevi bıraktı. İstifa eden Lübnan-Fransız müzisyen Omar Harfouch, yarışma öncesinde "gizli bir jüri" tarafından finalistlerin önceden belirlendiğini iddia etti. Harfouch, 136 ülke temsilcisi arasından 30 finalistin seçildiğini öne sürdü.

Fransız teknik direktör Claude Makelele de “öngörülemeyen kişisel nedenlerle yarışmadan çekildiğini duyurdu.

ORGANİZASYONDAN YALANLAMA

Miss Universe Organizasyonu ise Harfouch’un suçlamalarını reddeden bir açıklama yayımlayarak, “Herhangi bir dış grubun delegeleri değerlendirmek veya finalist seçmek için yetkilendirilmediğini” bildirdi.