Miss World 2018 Güzellik Yarışması’nın birincisi belli oldu
Türkiye’yi Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin’in temsil ettiği Miss World 2018 Güzellik Yarışması’nın (Dünya Güzellik Yarışması 2018) kazananı belli oldu. Dünya güzeli Meksika’dan Vanessa Ponce de Leon seçildi.
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Çin'in Sanya şehrinde düzenlenen Miss World 2018’in (Dünya Güzellik Yarışması 2018) kazananı açıklandı. Miss World birincisi Meksikalı güzel Vanessa Ponce de Leon oldu.
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Uluslararası İşletme bölümünden mezun olan 26 yaşındaki güzel, Ulusal Gençlik Enstitüsü'nün konuşmacısı olmasının yanı sıra modellik ve sunuculuk yapıyor.
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Meksika'da gönüllü hizmet veren bir rehabilitasyon merkezinin yönetim kurulunda da yer alan Leon'un sloganı ise “Hepimizin birbirine ihtiyacı var”.
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4Yarışmada Beyaz Rusya, Fransa, İskoçya, Jamaika, Martinique, Meksika, Panama, Mauritius, Uganda, Nepal, Yeni Zelanda ve Tayland ilk 12'ye kaldı.
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Beyaz Rusya Avrupa'nın, Meksika Amerika kıtasının, Uganda Afrika'nın, Jamaika Karayip ülkelerinin, Tayland ise Asya ve Okyanusya'nın birincisi seçildi.
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Miss Turkey 2018 birinci güzeli Şevval Şahin, Miss World’de Türkiye’yi temsil etti.
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Şahin ilk 30 güzel arasında yer alamadı.
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Şahin yarışma öncesi yaptığı Instagram paylaşımında "Çok güzel duygular içindeyim. Bütün gün mutluluktan hepimiz ağladık haha. Burada olmak çok güzel ve bu akşam en çok anın tadını çıkaracağım" demişti.
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Yarışma sonrasında birinci güzel Vanessa Ponce de Leon ile fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Şahin, rakibini kutladı.
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Şahin ayrıca yarışmada giydiği Özlem Süer tasarımı elbisesini “Benim büyülü final gecesi elbisem” notuyla Instagram hesabında paylaştı.
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11İşte dünya güzelinin seçildiği Miss World 2018'den yansıyan renkli kareler...
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