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Mister Global 2019 yarışmasının kazananları belli oldu

Mister Global 2019 yarışmasının kazananları belli oldu. 2014’ten bu yana yapılan ve bu yıl Tayland’da düzenlenen törenle sahiplerini bulan Mister Global yarışmasında kazanan Koreli yarışmacı Jong Woo Kim oldu. Tunuslu yarışmacı Houssem Saïdi ikinci olurken onu sırasıyla İspanyol Jose Luis Rodrigo ve İsviçre adına katılan Türk yarışmacı Kenan Mürseli takip etti. 60 ülkenin katıldığı yarışmada katılımcılar ulusal kostümleriyle boy gösterdi. İşte yarışmacıların ulusal kostümleri...

  • 1

    Kore

    (23 yaşındaki Jong Woo Kim Mister Global 2019 seçildi)

  • 2

    Tunus

     (Houssem Saïdi yarışmanın ikincisi oldu)

  • 3

    İspanya

    (Jose Luis Rodrigo yarışmanın üçüncüsü oldu)

  • 4

    İsviçre

    (Kenan Mürseli dördüncü oldu)

  • 5

    Sri Lanka
  • 6

    Vietnam
  • 7

    Togo
  • 8

    Tayland
  • 9

    Tayvan
  • 10

    İsveç
  • 11

    Güney Afrika
  • 12

    Porto Riko
  • 13

    Portekiz
  • 14

    Polonya
  • 15

    Filipinler
  • 16

    Peru
  • 17

    Panama
  • 18

    Nijerya
  • 19

    Nepal
  • 20

    Burma
  • 21

    Meksika
  • 22

    Malezya
  • 23

    Laos
  • 24

    Japonya
  • 25

    Endonezya
  • 26

    Hindistan
  • 27

    Hong Kong
  • 28

    Haiti
  • 29

    Guam
  • 30

    Mısır
  • 31

    Dominik Cumhuriyeti
  • 32

    Çekya
  • 33

    Küba
  • 34

    Çin
  • 35

    Şili
  • 36

    Brezilya
  • 37

    ABD
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