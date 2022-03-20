Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi

Güzellik yarışmaları, insanları fiziksel özelliklerine göre sıralamaya odaklandığı, onları nesneleştirdiği gerekçesiyle çoğu zaman tartışmalı olaylardır. Fikriniz ne olursa olsun, hepimiz bir konuda anlaşabiliriz: Gösteriler her zaman etkileyicidir.

Güzellik yarışmalarının tarihi, geçen yüzyılın başlarına dayanırken, bu tür etkinlikler artık eskisi kadar popüler değil. Ancak bazı organizasyonlar yine de öne çıkıyor.

Güzellik yarışmaları çoğunlukla kadınlara yönelik olmasına rağmen, günümüzde birçok kuruluş sadece erkeklere yönelik yarışmalara ev sahipliği yapıyor. Örneğin, Tayland'da yaklaşık 8 yıldır düzenlenen Mister Global, onlardan biri. Mister Global’de yarışan erkekler, ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle poz verdi.