Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi

Tayland'da düzenlenen erkek güzellik yarışması Mister Global 2021'e katılan erkekler, ülkelerini geleneksel kıyafetleriyle temsil etti.

Haberler 20.03.2022 - 10:33 | Son Güncelleme : 20.03.2022 - 10:39

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 1

Güzellik yarışmaları, insanları fiziksel özelliklerine göre sıralamaya odaklandığı, onları nesneleştirdiği gerekçesiyle çoğu zaman tartışmalı olaylardır. Fikriniz ne olursa olsun, hepimiz bir konuda anlaşabiliriz: Gösteriler her zaman etkileyicidir.

Güzellik yarışmalarının tarihi, geçen yüzyılın başlarına dayanırken, bu tür etkinlikler artık eskisi kadar popüler değil. Ancak bazı organizasyonlar yine de öne çıkıyor.

Güzellik yarışmaları çoğunlukla kadınlara yönelik olmasına rağmen, günümüzde birçok kuruluş sadece erkeklere yönelik yarışmalara ev sahipliği yapıyor. Örneğin, Tayland'da yaklaşık 8 yıldır düzenlenen Mister Global, onlardan biri. Mister Global’de yarışan erkekler, ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle poz verdi.

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 2

İspanya

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 3

Güney Afrika

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 4

Vietnam

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 5

Ekvador

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 6

Küba

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 7

Nijerya

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 8

Çekya

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 9

Endonezya

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 10

İngiltere

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 11

Kore

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 12

Romanya

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 13

Bolivya

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 14

İsviçre

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 15

Hong Kong

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 16

Brezilya

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 17

Meksika

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 18

Tayland

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 19

Filipinler

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 20

Kamboçya

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 21

Sri Lanka

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 22

Laos

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 23

Hindistan

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 24

Malezya

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 25

Peru

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 26

Burma

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 27

Dominik Cumhuriyeti

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 28

Panama

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 29

Japonya

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 30

Venezuela

Mister Global 2021 yarışmasına katılan erkeklerden geleneksel kıyafet gösterisi - 31

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