Misvak oruç bozar mı?

MİSVAĞI SU İLE ISLATARAK KULLANMAK ORUÇLU İÇİN DOĞRU MU?

Islak misvak kullanmak, bazı mezheplerde görüş ayrılıklarına konu olsa bile genelde orucu bozmaz. Önemli olan, suyu veya misvakın özsuyunu kasten mideye indirmemektir. İmam Ebu Yusuf gibi bazı alimler, ıslak misvakı mekruh görebilir; ancak bu, orucun bozulmasıyla değil, ihtiyatlı olma amacıyladır. Günümüzde çoğu kaynağa göre, misvakın hafifçe ıslatılması ve ardından ağızdaki fazla sıvının tükürülmesi halinde bir sakınca oluşmaz. Oruçlu kişi misvakı ıslatarak kullanımda dikkat etmelidir. Aşırı su emdirilmiş misvak kullanmak yerine sadece az miktarda nemlendirmek, hem ağız temizliğini sağlar hem de yutma riskini azaltır.



YAŞ MİSVAK ORUCU BOZAR MI?

MİSVAK KULLANIRKEN DİŞ ETİ KANARSA ORUCU BOZAR MI?

RAMAZANDA MİSVAK KULLANMAK ORUCU BOZAR MI?

Yaş misvak, taze veya suyla nemlendirilmiş haliyle kullanıldığında orucu bozmaz. Vücuda gıda niteliğinde bir madde alımı söz konusu olmadığı için oruç zarar görmez. Bazı kişiler, yaş misvakın daha kolay lif koparması ve özsuyu nedeniyle endişe duyabilir. Ancak bu öz, yiyecek olarak değerlendirilmez. Kasıtlı yutma durumu olmadıkça oruç bozulmaz. İslam kaynaklarında hem kuru hem de yaş misvakın oruçluyken kullanılabileceği açıkça yer alır. Ancak yine de dikkatli olmakta fayda vardır. Parçaların yutulması ve diş eti kanaması gibi durumlarda oruç etkilenebilir. Ama normal kullanımda yaş misvak orucu bozmaz.Diş eti kanaması, isteğe bağlı bir fiil değildir. Kan, genelde farkında olunmadan oluşur. Bu nedenle ağızda oluşan kan, yutulmadığı müddetçe oruca zarar vermez. Misvak kullanırken sert bastırma veya hassas diş etleri kanamaya yol açabilir. Oluşan kan dışarı atılır ve kesinlikle yutulmazsa oruç bozulmaz. İslam âlimleri, kanın tükürükten fazla olması ve kasten yutulması halinde orucun sakatlanacağından bahseder. Bu yüzden kanama fark edildiğinde hemen tükürmek ve ağızı hafifçe temizlemek gerekir. Oruç esnasında misvak kullanımında dikkatli olunursa herhangi bir problemle karşılaşılmaz. Kan yutmamak, orucun devamı için şarttır.Ramazan ayı, oruç ibadetinin en yoğun yaşandığı dönemdir. Bu dönemde misvak kullanmanın hükmü, diğer zamanlardaki oruçlarda olduğu gibi geçerlidir. Yani misvak kullanmak, orucu bozmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı da Ramazan’da diş temizliği için misvak kullanılabileceğini belirtir. Amaç ağız sağlığını korumak ve Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sünnetine uymaktır. Önemli olan, misvak liflerini veya diş eti kanını yutmamaktır. Bu şartlara dikkat edildiğinde oruç geçerli olur. Bazı kaynaklar, iftar sonrasını tercih etmenin daha ihtiyatlı olabileceğini söylese de bu durum orucun bozulmasına dair bir hüküm oluşturmaz. Oruçlu için misvak kullanımına dini kaynaklarda izin verilmiştir.