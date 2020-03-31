Moda devi Burberry'den maske, önlük ve eldiven üretimi

Burberry, tıbbi personel tarafından kullanılmak üzere İngiltere Ulusal Servisi’ne 100 bin maske hazırlamaya başlıyor.

Yorkshiere, Castleford’daki trençkot fabrikasını bu üretimleri bu üretimler için yeniden tasarlıyor.

Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen tek dozluk aşı ile ilgili araştırmaları da finanse eden Burberry, geçtiğimiz günlerden gıda yoksulluğu çeken aileler için de hayır kurumlarına bağışta bulundu.