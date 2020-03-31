Moda devi Burberry'den maske, önlük ve eldiven üretimi
İhtiyaç sahiplerine yardımda bulunan moda devi Burberry şimdi de maske, önlük ve eldiven üretimi için kolları sıvadı.
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31.03.2020 - 10:14
Dünyaca ünlü moda markası Burberry, tüm dünyayı saran corona virüsle mücadele için hazırlıklarına başlıyor.
Burberry, tıbbi personel tarafından kullanılmak üzere İngiltere Ulusal Servisi’ne 100 bin maske hazırlamaya başlıyor.
Moda deni aynı zamanda İngiltere’deki hastalar için önlük, eldiven ve maske yapmaya başlıyor.
Yorkshiere, Castleford’daki trençkot fabrikasını bu üretimleri bu üretimler için yeniden tasarlıyor.
Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen tek dozluk aşı ile ilgili araştırmaları da finanse eden Burberry, geçtiğimiz günlerden gıda yoksulluğu çeken aileler için de hayır kurumlarına bağışta bulundu.
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