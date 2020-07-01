Moda devi Michael Kors'tan 35 milyon dolarlık bağış

Ünlü moda devi Michael Kors, New York merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Delivering Good'a 35 milyon dolarlık ürün bağışında bulundu.

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01.07.2020 - 08:07

ABD'li lüks moda markası Michael Kors, dünya çapında yoksulluk ve felaketlerden etkilenenlere yardımcı olan New York merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Delivering Good'a 35 milyon dolarlık bir ürün bağışında bulunduğunu açıkladı.







Bağış, örgütün ülke çapında 700'den fazla topluluk ortağı ağı aracılığıyla yoksulluk ve afetlerden etkilenen kişilere fayda sağlayacak.







Kors ürünleri, Delivering Good'un ABD'de New York City, Los Angeles ve Orlando, Pennsylvania, Nevada ve Texas dahil olmak üzere zorlu pazarlara hizmet veren yerel ajanslar ağı içinde kâr amacı gütmeyen kuruluşlara bağışlanacak ve dağıtılacak.







Markanın baş yaratıcı sorumlusu Michael Kors yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Her zaman hem yerel hem de ulusal düzeyde uzun süreli değişimin gerçekleşmesi gerektiğine inandım"







"Delivering Good ile ürünümüzü bağışlayabilir ve ülkenin en çok ihtiyacı olan yerel topluluklara ve kuruluşlara ulaşacağını biliriz. Bu dönemde bir şey öğrenmiş olduk, yardım edebildiğinizde bunu yapmalısınız"

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