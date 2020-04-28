Moda devi Saint Laurent Paris Moda Haftası'ndan çekildi

Moda devi Saint Laurent, corona virüs krizinden dolayı Paris Moda Haftası programından çekilme kararı aldı. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

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28.04.2020 - 10:11

Saint Laurent, devam eden corona virüs krizi nedeniyle yılın geri kalanında kendi programına odaklanmak için Paris Moda Haftası'nda yer almayacağını açıkladı.







Fransız moda evi, yeni sistemin en azından bu yılın geri kalanında uygulanacağını duyurdu.







Yapılan açıklamada, "Mevcut durumun ve radikal değişim dalgalarının farkında olan Saint Laurent, temposunun kontrolünü ele geçirmeye ve programını yeniden şekillendirmeye karar verdi. Koleksiyonlarını 2020'nin önceden belirlenmiş programlarından hiçbirinde sunmayacak" denildi.







Saint Laurent, yaratıcılığın yönlendirdiği güncel bir perspektifle tasarlanan bir planın ardından takvimine odaklanacak ve koleksiyonlarını başlatacak.







Lüks moda devinin herhangi bir podyum şovu yapıp yapmayacağı veya bundan sonra koleksiyonları göstermek için sanal bir yaklaşım seçmeyi seçip seçemeyeceği ise henüz açıklanmadı.

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