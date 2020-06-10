Moda dünyasında 22 yıl sonra bir ilk (Corona virüs sonrası yeni normal)

Dünyada 7 milyon 250 binden fazla kişiyi etkileyen corono virüs, moda devleri arasında da dengeleri değiştirdi. Paris ve Londra Moda Haftası'ndan sonra Milano Moda Haftası da dijitale taşındı. Dolce Gabbana, 22 yıl sonra organizasyona geri döneceğini açıkladı. Kendi moda takvimine uyan Gucci, çevresel etkilerini yüzde 21 azalttığını duyurdu. Geleneksel takvimine uyan Chanel'in aksine Saint Laurent ve Gucci'nin kendi takvimlerini açıklamaları sezonsuz moda dönemi olarak yorumlandı. İşte moda dünyasından son gelişmeler...

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10.06.2020 - 07:01

MODA HAFTALARI DİJİTALE TAŞINDI



Londra Moda Haftası'nın ardından dijitale taşınan Paris Moda Haftası (9-13 Temmuz 2020) için hazırlıklar devam ederken Milano Moda Haftası'nın da 14-17 Temmuz’da dijital olarak gerçekleşececeği açıklandı.

22 YIL SONRA DÖNDÜ



Bu karar konuşulurken Dolce & Gabbana, İtalyan modasının yönetim organı National Chamber of Italian Fashion'a (Camera Della Moda) 22 yıl sonra yeniden katıldı. İtalyan lüks markası, kararın corona virüs salgınının etkisinden kaynaklanan İtalyan moda endüstrisi için bir destek işareti olduğunu söyledi.

MİLANO MODA HAFTASI'NDA OLACAK



Dolce & Gabbana'nın National Chamber of Italian Fashion'a (Camera Della Moda) yeniden katılması 14-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Milano Dijital Moda Haftası'nda Erkek İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonunu sergileyeceği anlamına geliyor.

RESMİ TAKVİMİN DIŞINDAYDI



İtalyan moda evi, organizatörler ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu 1998 yılında resmi olarak Milano Moda Haftası'ndan ayrılmıştı. O zamandan beri koleksiyonlarını resmi takvim dışında sergiliyor. Ama şimdi, tasarım ikilisi Milano Dijital Moda Haftası'na geri dönmüş oldu.





GÜÇLERİ BİRLEŞTİRME DÖNEMİ



Domenico Dolce ve Stefano Gabbana'dan yapılan ortak açıklamada "Moda, şimdi her zamankinden daha fazla, güçlü pozitiflik ve uyum gerektiriyor. Böyle bir anda, güçleri birleştirmenin önemli ve gerekli olduğunu düşündük" dedi.

CHANEL GELENEKSEL TAKVİMLE DEVAM EDECEK



Online olarak Cruise 2021 koleksiyonunu sunan Chanel'in Moda Başkanı Bruno Pavlovsky, sağlık koşulları izin verdiği sürece koleksiyonların hızının normal devam edeceğini belirtti.





Diğer birçok marka, genellikle yaklaşan Paris Couture Haftası'nda çıkacak olan couture koleksiyonlarını iptal ederken, Chanel 7 Temmuz'da Virginie Viard'ın çizimleriyle yeni bir sanal gösteri yapacağını duyurdu.

Moda devi mağaza kapanışları nedeniyle bahar koleksiyonunu dükkanlarına daha sonra taşıyacak. Pre-Fall bu yıl Temmuz ve Eylül ayları arasında yapılacak.

GELENEKSEL TAKVİMDEN AYRILAN GUCCI ÇEVRESEL ETKİLERİ YÜZDE 21 AZALTTI



Kendi moda takvimine uyacağını duyuran, modanın kurucu oyuncularından Gucci, 2019 için çevresel kar ve zarar sonuçlarını yayınladı ve yıllık bazda toplam ayak izinde yüzde 21'lik bir azalma olduğunu bildirdi.





Gucci başkanı ve genel müdürü Marco Bizzarri "Gucci, kolektif geleceğimizi temelden etkileyen ve yaratan konulara odaklanıyor. Geleceği, daha adil olacak şekilde inşa etmemiz çok önemli, adaletsizlik ve ayrımcılığın hüküm sürmesine izin verilemez. Güncel olaylar ışığında, ırkçılıkla mücadele konusundaki değişmez taahhüdümüz artık daha da güçlü" dedi.

Ayrıca, Gucci'nin gezegene ve insanlara saygı konusunda farkındalık kazandırmayı amaçladığı yeni oluşumu Gucci Equilibrium erişime açıldı. Proje, doğrudan operasyonlar içinde ve tüm tedarik zinciri boyunca toplam çevresel etkisini yüzde 40 oranında azaltmak için 10 yıllık eylem planının bir parçası. Ayrıca 2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltma sözü verdi.





Gucci gibi Saint Laurent da kendi moda takvimine uyacağını açıklayan markalar arasına katıldı. Baştasarımcı Anthony Vaccarello'nun markanın mevcut koşulların ve değişim dalgalarının bilincinde olarak moda programını değiştirdiğini ilan etmesi, sezonsuz moda döneminin habercisi olarak kabul edildi.