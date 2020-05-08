Moda haftalarının yeni dönem takvimi ve planı

08.05.2020 - 09:18
Dünya genelinde 3 milyon 900 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs, yıllardır devam eden genel moda haftası programlarında değişikliklere neden oldu. Harper's Bazaar moda takivimindeki değişiklikleri ve yeni dönemi derledi. Buna göre eylülden itibaren sosyal mesafeli ya da online defileler gündemde olacak.
New York Moda Haftası ertelendi
Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi, Haziran ayında yapılacak olan erkekler NYFW gösterilerinin artık gerçekleşmeyeceğini doğruladı. CFDA bir açıklamada, "Karar, mevcut küresel duruma, perakendeciler ve bunların satın alımlara olan etkileri üzerindeki süregelen belirsizliğe ve tasarımcıların koleksiyonların üretilmesindeki zorluklarına dayanıyordu."
Grup, tasarımcıları genellikle yaz döneminde çeşitli yerlerde gerçekleşen 2021 şovlarını düzenlememeye de çağırdı.
Armani'nin yeni bir yaklaşımı var
Armani moda evi, erkek şovlarını geri çekmeyi ve Ocak ayında mevsimsiz bir koleksiyon sunmayı içeren kendi programında bir dizi değişiklik olduğunu açıkladı. Hem Giorgio Armani hem de Emporio Armani erkek ve kadın koleksiyonları Eylül 2020'de gösterilecek, ancak bunun gerçekleşeceği format henüz belirlenmedi.
Moda evi ayrıca, Armani Prive gösterisinin (genellikle Temmuz ayında Paris Couture Moda Haftası sırasında gerçekleşen) şimdi, hem yaz hem de kış aylarında giyilebilecek giysiler sunan mevsimsiz bir koleksiyon göstereceği Ocak 2021'e kadar ertelendiğini açıkladı. Armani atölyesi, Haziran 2020'den itibaren müşterilere açık olacak ve bu da moda evinin yılın geri kalanında couture randevularına devam edeceğini gösteriyor.