Modacı Bahar Korçan son yolculuğuna uğurlandı

"10 GÜN ÖNCE SANKİ BANA VEDA ETTİ ANLAMAMIŞIM"

Modacı Uğurkan Erez "Çok iyi bir dosttu. 87 yılından beri dostuz. Hiç ayrılmadığım bir dostum. Aramızda hiç rekabet olmadı çünkü bizim camiaya o kadar çok şey yapmıştı ki. Çok katkısı olan dost. 10 gün önce konuştuk. Sanki bana veda etti, o gün anlamamışım o zaman. Beni arayıp 'Sesini duymak için aradım' dedi" şeklinde konuştu.