Modacı Nguyen Cong Tri, Rihanna sayesinde zirveye yerleşti

Günümüzün en popüler stil ikonlarından biri olan Rihanna'nın yıl önce paylaştığ bir fotoğraf modacı Nguyen Cong Tri’nin hayatını değiştirdi.

Haberler 23.12.2021 - 11:36

Modacı Nguyen Cong Tri, Rihanna sayesinde zirveye yerleşti - 1

Barbadoslu milyarder şarkıcı ve modacı Rihanna (33), Vietnamlı modacı Nguyen Cong Tri’nin dünya çapında bir tasarımcı olmasını sağladı.

Modacı Nguyen Cong Tri, Rihanna sayesinde zirveye yerleşti - 2

Rihanna, 2017’de marka elçisi olduğu ayakkabı markası Manola Blahnik’in reklamında Tri’nin bir gömleğini giydi. Ne olduysa o günden sonra oldu.

Modacı Nguyen Cong Tri, Rihanna sayesinde zirveye yerleşti - 3

Bu gömlek o kadar ilgi gördü ki ünlü yıldızlar Tri’ye sipariş yağdırmaya başladı.

Modacı Nguyen Cong Tri, Rihanna sayesinde zirveye yerleşti - 4

Beyonce, Naomi Campbell, Gwen Stefani, Katy Perry, Rita Ora dahil pek çok ünlü Tri’den giyindi.

Modacı Nguyen Cong Tri, Rihanna sayesinde zirveye yerleşti - 5

Yüzde yüz yerli ipek, organze ve tafta malzemelerle çalışan; pirinç tarlasındaki kadın işçilerin geleneksel kıyafetlerinden esinlenen Tri, 2019’da New York Moda Haftası’nda defile düzenledi.

Modacı Nguyen Cong Tri, Rihanna sayesinde zirveye yerleşti - 6

Vietnamlı modacı, ülkenin başkentinde üç mağaza açtı, ülkedeki moda yarışmasında jüri olarak yer aldı. Öyle ki Nguyen Cong Tri artık ülkesinin kültürel ikonu olarak görülüyor.

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