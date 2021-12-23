Modacı Nguyen Cong Tri, Rihanna sayesinde zirveye yerleşti

Haberler 23.12.2021 - 11:36
Barbadoslu milyarder şarkıcı ve modacı Rihanna (33), Vietnamlı modacı Nguyen Cong Tri’nin dünya çapında bir tasarımcı olmasını sağladı.
Rihanna, 2017’de marka elçisi olduğu ayakkabı markası Manola Blahnik’in reklamında Tri’nin bir gömleğini giydi. Ne olduysa o günden sonra oldu.
Bu gömlek o kadar ilgi gördü ki ünlü yıldızlar Tri’ye sipariş yağdırmaya başladı.
Beyonce, Naomi Campbell, Gwen Stefani, Katy Perry, Rita Ora dahil pek çok ünlü Tri’den giyindi.
Yüzde yüz yerli ipek, organze ve tafta malzemelerle çalışan; pirinç tarlasındaki kadın işçilerin geleneksel kıyafetlerinden esinlenen Tri, 2019’da New York Moda Haftası’nda defile düzenledi.
Vietnamlı modacı, ülkenin başkentinde üç mağaza açtı, ülkedeki moda yarışmasında jüri olarak yer aldı. Öyle ki Nguyen Cong Tri artık ülkesinin kültürel ikonu olarak görülüyor.