Modacı Vivienne Westwood Wikileaks’in kurucusu Julian Assange için kuş kafesli eylem yaptı

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Vivienne Westwood, Belmarsh Cezaevi’nde tutuklu bulunan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmemesi için Londra’da dev bir kuş kafesi ile eylem düzenledi. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

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23.07.2020 - 09:22

Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Vivienne Westwood, Belmarsh Cezaevi’nde tutuklu bulunan Wikileaks’in kurucusu Julian Assange’ın ABD’ye iade edilmemesi için Londra’da dev bir kuş kafesi ile eylem düzenledi.









Westwood, Assange'ın serbest bırakılması için çağrıda bulunarak, "Bu dünyadaki en önemli konu" dedi.







Westwood, içine girdiği kafesin Assange'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda yaşayacak ortamı sembolize ettiğini söyledi.







Assange'ı bir kanaryaya benzeten Westwood, "Sarı giyiniyorum çünkü Assange hâlâ güneşi görmedi. Kanarya çok güzel bir kuştur ve uçmak ister" dedi.







ABD'ye tepki gösteren Westwood, "Amerika kendisini Tanrı'nın ülkesi zannediyor. Dünyadaki tek demokratik güçmüş gibi davranıyorlar ancak hepsi yozlaşmış" ifadelerini kullandı.







Britanya'da tutuklu bulunan Assange'a ABD'de 17 farklı casusluk suçlaması yöneltiliyor. Britanya'daki yargı süreci, Assange'ın casuslukla suçlandığı ABD'ye iade edilip edilmeyeceğini belirleyecek.

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