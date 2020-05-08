Mode devleri 'yeni normal'e uyuyor

Corona virüs salgını hem sektörde olduğu gibi moda dünyasında da dengeleri değiştirdi. İptal edilen defilelerden sonra moda devleri yeni döneme ayak uydurmak üzere harekete geçti. İşte kendi takvimini oluşturan Saint Laurent'den dijitale taşınan Paris Moda Haftası'na kadar program değişiklikleri...

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08.05.2020 - 09:18

Dünya genelinde 3 milyon 900 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs, yıllardır devam eden genel moda haftası programlarında değişikliklere neden oldu. Harper's Bazaar moda takivimindeki değişiklikleri ve yeni dönemi derledi. Buna göre eylülden itibaren sosyal mesafeli ya da online defileler gündemde olacak.

Couture Moda Haftası ertelendi



Paris'te Temmuz başında gerçekleşmesi planlanın couture şovları iptal edildi. Fransız modasının yönetim organı olan Federation de la Haute Couture et de la Mode şunları söyledi: "Corona virüs salgınının dünya çapında yayılmasıyla birlikte moda evleri, çalışanları ve herkesin sağlığını güvence altına almak için güçlü kararlar aldı."

Paris ve Milano Moda Haftası sanallaşıyor



Dijitale taşınan Temmuz ayındaki Erkek moda haftası bir kaç ay uzaklıkta iken hem Paris Moda Haftası hem de Milano Moda Haftası'nın arkasındaki yönetim organlarının sanallaşmaları için fiziksel vitrini iptal etmeleri şaşırtıcı değil. Ancak şaşırtıcı olan, iki şehrin tarihleri değiştirmiş olması. PFW şu anda 9 Temmuz'dan itibaren Milano'dan bir hafta önce gerçekleşirken, İtalyan şehri 14 Temmuz'da sanal moda haftasını başlatacak.

Geleneksel moda haftasında sanal bir görünümün nasıl olacağı hala belirsiz ancak çoğunlukla film içeriğine bağlı olacağı anlaşılıyor. Federation de la Haute Couture et de la Mode yaptığı açıklamada, "Bu etkinlik özel bir platformda yapılandırılacak" dedi. Her ev yaratıcı bir film / video şeklinde temsil edilecek.

New York Moda Haftası ertelendi Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi, Haziran ayında yapılacak olan erkekler NYFW gösterilerinin artık gerçekleşmeyeceğini doğruladı. CFDA bir açıklamada, "Karar, mevcut küresel duruma, perakendeciler ve bunların satın alımlara olan etkileri üzerindeki süregelen belirsizliğe ve tasarımcıların koleksiyonların üretilmesindeki zorluklarına dayanıyordu."



Grup, tasarımcıları genellikle yaz döneminde çeşitli yerlerde gerçekleşen 2021 şovlarını düzenlememeye de çağırdı.

Londra Moda Haftası sanal



İngiliz Moda Konseyi, hem erkek hem de kadın şovlarının aynı sanal alanda ağırlanacağı Haziran Londra Moda Haftası için geleneksel olanı dijital ele alma planlarını açıkladı. BFC genel müdürü Caroline Rush, "Geleceğe bakmak ve değişmek, işbirliği yapmak ve yenilik yapmak için bir fırsattır. İşlerimizin çoğu Londra Moda Haftasını her zaman sadece moda için değil, toplum, kimlik ve kültür üzerindeki etkisi için bir platform olarak benimsedi" dedi.

Saint Laurent kendi takvimini yarattı



Saint Laurent, devam eden krize yanıt olarak Paris Moda Haftası'nda olmayacağını ve yılın geri kalanında kendi programını oluşturmayı seçeceğini açıkladı. Moda evinden yapılan açıklamada ""Mevcut durumun ve radikal değişim dalgalarının farkında olan Saint Laurent, temposunun kontrolünü ele geçirmeye ve programını yeniden şekillendirmeye karar verdi. Şimdi her zamankinden daha fazla, marka zamanın değerini meşrulaştıracak ve kendi alanlarında ve yaşamlarında onlara yaklaşarak küresel olarak insanlarla bağlantı kurarak kendi ritmini yönetecek" denildi. Bu strateji sıkıca uygulandığında, Saint Laurent koleksiyonlarını 2020'nin önceden belirlenmiş programlarından hiçbirinde sunmayacak. Saint Laurent, güncel bir perspektifle tasarlanan bir planın ardından takviminin sahipliğini alacak ve koleksiyonlarını başlatacak.







Armani'nin yeni bir yaklaşımı var Armani moda evi, erkek şovlarını geri çekmeyi ve Ocak ayında mevsimsiz bir koleksiyon sunmayı içeren kendi programında bir dizi değişiklik olduğunu açıkladı. Hem Giorgio Armani hem de Emporio Armani erkek ve kadın koleksiyonları Eylül 2020'de gösterilecek, ancak bunun gerçekleşeceği format henüz belirlenmedi.



Moda evi ayrıca, Armani Prive gösterisinin (genellikle Temmuz ayında Paris Couture Moda Haftası sırasında gerçekleşen) şimdi, hem yaz hem de kış aylarında giyilebilecek giysiler sunan mevsimsiz bir koleksiyon göstereceği Ocak 2021'e kadar ertelendiğini açıkladı. Armani atölyesi, Haziran 2020'den itibaren müşterilere açık olacak ve bu da moda evinin yılın geri kalanında couture randevularına devam edeceğini gösteriyor.