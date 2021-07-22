Model Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak (Mücahit İsmail Ayta tutuklandı)

İddiaya göre Akbaş , geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Akbaş , arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği anları da sosyal medyada paylaştı.

Ayta'nın emniyette, "Alkollüydüm, yanındaki erkeklerle bana nispet yaparcasına hareketler sergilediğini görünce sinirlendim. Kendisine de daha önce maddi desteğim çok oldu. Bu yüzden saldırdım, darp ettim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.