Model Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak (Mücahit İsmail Ayta tutuklandı)

İHA 22.07.2021 - 16:39 | Son Güncelleme : 22.07.2021 - 16:42
Beşiktaş'ta bir gece kulübüne giden model Gizem Akbaş, eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından şiddete maruz kaldı. Dayağın etkisiyle Akbaş'ın burnu kırıldı, yüzünün farklı yerlerinde morluklar oluştu.
O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.
Akbaş'ı öldüresiye döven Mücahit İsmail Ayta (28), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün daveti üzerine geldiği Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'nde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.