Model Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak (Mücahit İsmail Ayta tutuklandı)

Beşiktaş'ta bir gece kulübüne giden model Gizem Akbaş, eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından tekme tokat dövüldü. Akbaş'ın burnunun kırıldığı saldırıyı, güvenlik kameraları görüntüledi. Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Ayta'nın ik ifadesinde "Alkollüydüm" dediği öğrenildi. Ayta, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA 22.07.2021 - 16:39 | Son Güncelleme : 22.07.2021 - 16:42

Model Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak (Mücahit İsmail Ayta tutuklandı) - 1

Beşiktaş'ta bir gece kulübüne giden model Gizem Akbaş, eski sevgilisi Mücahit İsmail Ayta tarafından şiddete maruz kaldı. Dayağın etkisiyle Akbaş'ın burnu kırıldı, yüzünün farklı yerlerinde morluklar oluştu.

İŞTE GİZEM AKBAŞ'IN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI ANLAR

Model Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak (Mücahit İsmail Ayta tutuklandı) - 2
İddiaya göre Akbaş, geçtiğimiz günlerde Ortaköy'de bulunan bir gece kulübüne eğlenmeye gitti. Akbaş, arkadaşlarıyla birlikte eğlendiği anları da sosyal medyada paylaştı.
Model Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak (Mücahit İsmail Ayta tutuklandı) - 3
Sosyal medyadaki fotoğrafları gören eski sevgili Mücahit İsmail Ayta mekana gitti.
Model Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak (Mücahit İsmail Ayta tutuklandı) - 4
Genç kadın lavaboya gittiği sırada Ayta'nın yumruklu saldırısına uğradı.
Model Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak (Mücahit İsmail Ayta tutuklandı) - 5
Mücahit İsmail Ayta, Gizem Akbaş'ın yüzüne yumruk attı. Aldığı darbe ile yere yığılan Akbaş, eski sevgilisinin tekmeli saldırısına da uğradı.
Model Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak (Mücahit İsmail Ayta tutuklandı) - 6
Akbaş'ın burnu kırılırken, şiddet uygulayan adamı ise çevredekiler sakinleştirdi.
Model Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak (Mücahit İsmail Ayta tutuklandı) - 7

O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. 

İŞTE GİZEM AKBAŞ'IN ŞİDDETE MARUZ KALDIĞI ANLAR

Model Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak (Mücahit İsmail Ayta tutuklandı) - 8

Akbaş'ı öldüresiye döven Mücahit İsmail Ayta (28), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün daveti üzerine geldiği Aile İçi Şiddet Büro Amirliği'nde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

Model Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak (Mücahit İsmail Ayta tutuklandı) - 9
Ayta'nın emniyette, "Alkollüydüm, yanındaki erkeklerle bana nispet yaparcasına hareketler sergilediğini görünce sinirlendim. Kendisine de daha önce maddi desteğim çok oldu. Bu yüzden saldırdım, darp ettim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
Model Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak (Mücahit İsmail Ayta tutuklandı) - 10
Ayta, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Model Gizem Akbaş'a öldüresiye dayak (Mücahit İsmail Ayta tutuklandı) - 11

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