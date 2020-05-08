Model Harriet Rose bakımevinde çalışmaya başladı

Model Harriet Rose, corona virüs salgını nedeniyle işine ara verdi ve yaşlılara hizmet veren bir bakımevinde görev aldı.

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08.05.2020 - 10:35

Bugüne kadar kariyeri boyunca ünlü moda firmaları için podyuma çıkan, reklam çekimlerinde tanıtım yüzü olan İngiliz model Harriet Rose, corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine mesleğine ara verdi.







Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Rose, bir yaşlı bakımevinde çalışmaya başladı.







Genç model, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bir ay önce bu bakımevinde çalışmaya başladığını belirtti.







Rose, amacının da bu zor zamanlarda ihtiyaç duyan yaşlı insanlara yardım etmek olduğunu yazdı.







Rose, çalıştığı yaşlı bakımevinde hastalık nedeniyle herhangi bir kayıp yaşamadıklarını bunun da büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.







Rose, uzun saatler boyunca çalıştıklarını, yeteri kadar uyuyamadıklarını söyleyerek "Ama pes etmiyoruz, biz buna değeriz" diye yazdı.







Genç model, takipçilerine corona virüsten korunmak için evlerinde kalmaları, sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğini de hatırlattı.