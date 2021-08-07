Model Jessica Aidi ve futbolcu Marco Verratti balayında

Model Jessica Aidi ile futbolcu Marco Verratti'nin balayı için çıktıkları tatilde bir kez daha Yunanistan'ın Mykonos adasında görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K)

07.08.2021 - 12:23

Model Jessica Aidi ve futbolcu Marco Verratti balayında - 1
Marco Verratti ile Fransız model Jessica Aidi, geçtiğimiz ay Fransa'da evlenmelerinin ardından balayına çıktı.


Model Jessica Aidi ve futbolcu Marco Verratti balayında - 2

Yeni evli çift nikah töreninin ardından soluğu yine Mykonos adasında aldı.


Model Jessica Aidi ve futbolcu Marco Verratti balayında - 3
Bir süre sonra ikili bir kez daha Mykonos adasında görüntülendi.


Model Jessica Aidi ve futbolcu Marco Verratti balayında - 4
Çiftin, önceki gün kumsalda sergilediği romantik anlar dikkat çekti.


Model Jessica Aidi ve futbolcu Marco Verratti balayında - 5

Birlikte denize giren çift, dalgaların arasında da sık sık birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdu.

İşte diğer kareler...

Model Jessica Aidi ve futbolcu Marco Verratti balayında - 6
Model Jessica Aidi ve futbolcu Marco Verratti balayında - 7
Model Jessica Aidi ve futbolcu Marco Verratti balayında - 8
Model Jessica Aidi ve futbolcu Marco Verratti balayında - 9
Model Jessica Aidi ve futbolcu Marco Verratti balayında - 10

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