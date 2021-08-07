Model Jessica Aidi ve futbolcu Marco Verratti balayında

Model Jessica Aidi ile futbolcu Marco Verratti'nin balayı için çıktıkları tatilde bir kez daha Yunanistan'ın Mykonos adasında görüntülendi. (Fotoğraflar: BACKGRID U.K) Marco Verratti ile Fransız model Jessica Aidi, geçtiğimiz ay Fransa'da evlenmelerinin ardından balayına çıktı. Yeni evli çift nikah töreninin ardından soluğu yine Mykonos adasında aldı. Bir süre sonra ikili bir kez daha Mykonos adasında görüntülendi. Çiftin, önceki gün kumsalda sergilediği romantik anlar dikkat çekti. Birlikte denize giren çift, dalgaların arasında da sık sık birbirlerine sarılıp öpücüklere boğdu.\nİşte diğer kareler...