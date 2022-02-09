Model ve sunucu Gail Porter: Kaşlarım ve kirpiklerim de gitti

Alopesi hastalığı ile mücadele eden ve saçları dökülen oyuncu Gail Porter, artık kaşlarını ve kirpiklerini de kaybettiğini açıkladı. Porter, "Hiçbir şey beni yıkamaz" dedi.

Haberler 09.02.2022 - 14:03

Model ve sunucu Gail Porter: Kaşlarım ve kirpiklerim de gitti - 1

Halk arasında 'saçkıran' olarak bilinen 'alopesi' hastalığıyla mücadele eden model, oyuncu ve sunucu Gail Porter, hastalığının yeniden nüksettiğini duyurdu.


Model ve sunucu Gail Porter: Kaşlarım ve kirpiklerim de gitti - 2

Porter, bu kez 'alopesi' yüzünden kaşlarının ve kirpiklerinin de döküldüğünü söyledi.


Model ve sunucu Gail Porter: Kaşlarım ve kirpiklerim de gitti - 3

Porter, "Kaşlarım ve kirpiklerim yine döküldü. Ama aslında hiçbir şey beni yıkamaz. Ben şanslı bir insanım. Dünyada milyonlarca daha önemli sorun var"


Model ve sunucu Gail Porter: Kaşlarım ve kirpiklerim de gitti - 4

Porter, 2005 yılında kariyerinin en parlak döneminde 'alopesi' hastalığı nedeniyle bir gecede saçlarını kaybetmişti. Porter, o dönem yapımcılar tarafından peruk takması istendiğinde mesleğini de bir kenara iterek kısa bir sarsıntının ardından tekrar kariyerine dönmüştü.


Model ve sunucu Gail Porter: Kaşlarım ve kirpiklerim de gitti - 5

Alopesi nedir?

Alopesi hastalığı bağışıklık sisteminin kendi hücrelerini yabancı olarak görerek onlarla savaşması sonucu oluşan bir saç dökülme hastalığı. Kesin bir tedavisi olmayan hastalık daha çok genç yaşta başlıyor.

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