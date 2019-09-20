Model Winnie Harlow'un uçak pozu başına bela oldu

1 25 yaşındaki Kanadalı model Winnie Harlow uçakta yaşadığı bir olayı takipçileriyle paylaşmak isteyince başına gelmeyen kalmadı. Vitiligolu model olarak tanınan Harlow paylaştığı fotoğrafın başına ne getireceğini bilmiyordu...

2 Milan Moda Haftası'nda podyuma çıktıktan sonra Amerika'ya dönen Harlow first class biliti aldığı uçuş iptal olunca ekonomi sınıfında yolculuk yapmak zorunda kaldı.





3 Uçakta ekonomi sınıfı koltukta yolculuk yapan Harlow bu fotoğrafı paylaştı ve ne kadar yorgun ve uykusuz olduğundan, ekonomi sınıfında yolculuk yapmanın çok zor olduğundan bahsetti. Harlow fotoğrafta ayağını koltuğa koymuş şekilde uyuyordu.

4 Bu şikayet dolu paylaşımdan sonra takipçileri Harlow'u eleştiri yağmuruna turmaya başladılar. Bir takipçisi 'İnsanlar her gün bu şekilde yolculuk yapıyor, amma abarttın' dedi. Bir diğer takipçi ise 'Aman seni zavallı şey, yanındaki koltuğu da satın alıp kimse oturamasın diye ayağını mı koydun? Yani bizim gibi sıradan insanlar yanına gelemesin diye' yazarak Winnie Harlow'u sertçe eleştirdi.





5 'Senin için çok üzüldüm; demek first class uçamıyorsun. Bu çok zor olmalı. Peki hayatındaki tek problem bu mu?' yazan kullanıcı ise açıkça Harlow'la dalga geçiyordu.

6 Bu eleştirilere dayanamayan Harlow Daily Mail gazetesine haber de olduğunu görünce bir paylaşım daha yaptı. Gazetenin haberini paylaşan genç model şikayet etmediğini, çok yorgun olduğunu, first class uçmanın ayrılacık olduğunu düşünmediğini açıklamak zorunda kaldı.