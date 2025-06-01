Modern çalışma hayatının görünmeyen psikolojik bedeli

STRESLE BAŞ ETMENİN ETKİLİ YOLLARI

Stresi tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da onunla daha sağlıklı bir ilişki kurmak mümkündür.



İşte bazı temel öneriler:

• Düzen Kurmak

Uyku ve beslenme düzeni, stres eşiğini belirleyen önemli faktörlerdir. Beden dinlenmeden zihin de dirençli olamaz.

• Güne Zor İşlerle Başlamak

Zorlayıcı görevleri günün başına almak hem ertelemeyi azaltır hem de başarı hissini artırır.

• Hedefleri Önceliklendirmek

İşverenin ve bireyin beklentileri arasında gerçekçi bir denge kurmak, tükenmişliği önler.

• Ertelemeyi Anlamak

Ertelemek çoğu zaman tembellik değil, başlamaya cesaret edememek anlamına gelir. Bu farkındalık süreci dönüştürür.

• Zorlanılan Noktaları Belirlemek

Kendi gelişim alanlarını görmek ve bunlara odaklanmak stres algısını yönetilebilir hâle getirir.

• Zaman Analizi Yapmak

Plansızlık, zihinsel yükü artırır. Basit bir haftalık plan bile psikolojik rahatlama sağlar.

• Sorumlulukları Paylaşmak

Her işi tek başına yapmak bir meziyet değil, sürdürülemez bir alışkanlıktır. İyi bir ekip, iyi bir psikolojik tampondur.





