Modern çalışma hayatının görünmeyen psikolojik bedeli

Birçok kişi sabahları yorgun kalkıyor, işe giderken içinden söyleniyor ve hafta sonunu hayal ederek günlerini geçiriyor. Oysa iş yükü değil, aslında taşınması zor olan şey çoğu zaman görünmeyen bir yük: Stres. İş hayatı, sadece mesleki becerilerin değil, psikolojik dayanıklılığın da sınandığı bir alana dönüştü. İnsanlar artık sadece iş bitirmiyor; duygularını bastırıyor, beklentileri karşılamaya çalışıyor ve çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını görmezden geliyor. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal, yazdı.

Modern çalışma hayatının görünmeyen psikolojik bedeli - 1

Stres: Her Zaman Kötü Değil, Ama Sürekli Olursa Yıkıcı

Stres, dışsal baskıların bireyde yarattığı gerilim halidir. Belirli bir seviyede stres, performansı artırabilir; motivasyonu tetikleyebilir. Ancak bu durum sürdürülebilir değildir.
Kronik stres, zihin ve beden sağlığını tehdit eden, sinsi ama güçlü bir etkidir.


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Modern çalışma hayatının görünmeyen psikolojik bedeli - 2

Devamlı yoğun strese maruz kalan bireylerde sıklıkla şu sonuçlar görülür:

  • Tükenmişlik sendromu
  • Kendini yetersiz hissetme
  • İşleri erteleme ve verim düşüşü
  • İş yerine gitmek istememe
  • Sosyal ilişkilerde bozulma
  • Alkol, sigara gibi bağımlılıklara yönelme
Modern çalışma hayatının görünmeyen psikolojik bedeli - 3

STRESLE BAŞ ETMENİN ETKİLİ YOLLARI

Stresi tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da onunla daha sağlıklı bir ilişki kurmak mümkündür.

İşte bazı temel öneriler:

Düzen Kurmak

Uyku ve beslenme düzeni, stres eşiğini belirleyen önemli faktörlerdir. Beden dinlenmeden zihin de dirençli olamaz.

Güne Zor İşlerle Başlamak

Zorlayıcı görevleri günün başına almak hem ertelemeyi azaltır hem de başarı hissini artırır.

Hedefleri Önceliklendirmek
İşverenin ve bireyin beklentileri arasında gerçekçi bir denge kurmak, tükenmişliği önler.

Ertelemeyi Anlamak

Ertelemek çoğu zaman tembellik değil, başlamaya cesaret edememek anlamına gelir. Bu farkındalık süreci dönüştürür.

Zorlanılan Noktaları Belirlemek
Kendi gelişim alanlarını görmek ve bunlara odaklanmak stres algısını yönetilebilir hâle getirir.

Zaman Analizi Yapmak
Plansızlık, zihinsel yükü artırır. Basit bir haftalık plan bile psikolojik rahatlama sağlar.

Sorumlulukları Paylaşmak
Her işi tek başına yapmak bir meziyet değil, sürdürülemez bir alışkanlıktır. İyi bir ekip, iyi bir psikolojik tampondur.


Modern çalışma hayatının görünmeyen psikolojik bedeli - 4

HERKES AYNI STRESE AYNI TEPKİYİ VERMEZ

Stres, nesnel bir olay değil; öznel bir deneyimdir. Yani aynı durum, iki farklı kişide çok farklı etkiler yaratabilir. Çünkü bireylerin kişilik yapısı, geçmiş deneyimleri ve baş etme mekanizmaları farklıdır.

Stresten Daha Fazla Etkilenmeye Yatkın Kişilik Özellikleri:

  • Mükemmeliyetçilik
  • Aşırı kaygı hali
  • Yeniliğe kapalı olmak
  • Kaçınma davranışı
  • Eleştiriye tahammülsüzlük
  • İçine kapanıklık
  • Stresi Daha İyi Yöneten Kişilik Özellikleri:
  • Açık iletişim kurabilme
  • Problemlere farklı perspektiflerle yaklaşabilme
  • Yardım istemekte zorlanmama
  • Değişime açık olma
  • Hoşgörülü ve kabullenici yaklaşım
  • Esneklik ve uyum sağlayabilme
  • Aşırı kontrol ihtiyacının düşük olması
Modern çalışma hayatının görünmeyen psikolojik bedeli - 5

STRESLE YALNIZ MÜCADELE ETMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ

Birey, stresle baş etmek için birçok yöntem denemiş olsa da işe yaramadığını düşünüyorsa, bu onun güçsüz olduğu anlamına gelmez.

Modern çalışma hayatının görünmeyen psikolojik bedeli - 6

Aksine, destek istemek, ruhsal sağlamlığın bir göstergesidir. Yakın çevreden ya da bir uzmandan destek almak, sadece stresle değil, hayatla daha sağlıklı bir ilişki kurmanın da anahtarıdır.

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