Modern çalışma hayatının görünmeyen psikolojik bedeli
Birçok kişi sabahları yorgun kalkıyor, işe giderken içinden söyleniyor ve hafta sonunu hayal ederek günlerini geçiriyor. Oysa iş yükü değil, aslında taşınması zor olan şey çoğu zaman görünmeyen bir yük: Stres. İş hayatı, sadece mesleki becerilerin değil, psikolojik dayanıklılığın da sınandığı bir alana dönüştü. İnsanlar artık sadece iş bitirmiyor; duygularını bastırıyor, beklentileri karşılamaya çalışıyor ve çoğu zaman kendi ihtiyaçlarını görmezden geliyor. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal, yazdı.
Stres: Her Zaman Kötü Değil, Ama Sürekli Olursa Yıkıcı
Stres, dışsal baskıların bireyde yarattığı gerilim halidir. Belirli bir seviyede stres, performansı artırabilir; motivasyonu tetikleyebilir. Ancak bu durum sürdürülebilir değildir.
Kronik stres, zihin ve beden sağlığını tehdit eden, sinsi ama güçlü bir etkidir.