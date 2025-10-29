Modern ilişki dünyasına yeni bir terim: Mikro flört nedir?

Mikro flört, sözcüklerle olduğu kadar bedensel dille de yapılabilir. Küçük bir gülümseme, saçını düzeltmek, göz teması kurmak gibi ince hareketler, mikro flörtün örneklerindendir. Sözel olarak ise, kıyafet veya kişilik hakkında yapılan nazik iltifatlar ya da kişiyi tanımak adına sorular sormak mikro flörte dahil edilebilir.





