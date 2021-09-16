Moğol İmparatorluğu'ndan kalma 3,5 milyon dolarlık gözlükler açık artırmada

ntv.com.tr 16.09.2021 - 09:21 | Son Güncelleme : 16.09.2021 - 09:25
17. yüzyıldan kalma gözlükler gelecek ay açık artırmaya çıkarılıyor. Elmas ve zümrüt taşlarla çevrelenmiş antika gözlüklerin Moğol İmparatorluğu Hanedanı’ndan kalma olduğu düşünülüyor.
Kötü ruhları kovduğuna inanılan gözlükler, Sothby’s Müzayede Evi tarafından satışa çıkarılıyor.
Sotheby’s’ın Orta Doğu ve Hindistan şubelerinin yöneticisi olan Edward Gibbs’e göre gözlükler, Moğol mücevher ustalığının nadide bir örneği. CNN’e konuşan Gibbs, “Şimdiye kadar bir benzeri olmadığını biliyoruz” dedi.
Eşyaların nadirliği, aynı zamanda değerli taştan lenslerinin büyüklüğüne de bağlı oluyor. "Işık Halesi" denilen lenslerin, günümüz Hint eyaletleri Andhra Pradesh ve Telangana'da bulunan Golconda'daki 200 karatlık tek bir elmastan yapıldığı düşünülüyor.
Yeşil renkli gözlüğün lenslerinin ise Kolombiya’daki 300 karatlık bir elmastan kesildiği tahmin ediliyor.
Gözlüklerin çerçeveleri 19. yüzyılda değiştirilmişti.
Gözlüklerin her birinin açık artırmada 3,5’er milyon dolara satılması bekleniyor.