Moğol İmparatorluğu'ndan kalma 3,5 milyon dolarlık gözlükler açık artırmada

Eşyaların nadirliği, aynı zamanda değerli taştan lenslerinin büyüklüğüne de bağlı oluyor. "Işık Halesi" denilen lenslerin, günümüz Hint eyaletleri Andhra Pradesh ve Telangana'da bulunan Golconda'daki 200 karatlık tek bir elmastan yapıldığı düşünülüyor.

Yeşil renkli gözlüğün lenslerinin ise Kolombiya’daki 300 karatlık bir elmastan kesildiği tahmin ediliyor.

Gözlüklerin çerçeveleri 19. yüzyılda değiştirilmişti.