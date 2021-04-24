Mohamed Hadid: Gigi her kuruşunu kendi kazandı

Dünyaca ünlü model kardeşler Gigi ve Bella Hadid’in babası emlak kralı Mohamed Hadid, "Gigi Hadid hakkında bilmediğiniz 20 şey" isimli bir yazı kalema aldı. Kızı ile birlikte çekildiği fotoğrafları yayınlayan Hadid, Gigi'nin şimdiye kadar kendisinden hiç para almadığını söyledi. Hadid, kızının 35 milyon dolarlık servetinin her kuruşunu kendi başına kazandığını da dile getirdi.

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24.04.2021 - 09:33

Mohamed Hadid, "Gigi Hadid hakkında bilmediğiniz 20 şey" başlığı altında bir yazı kaleme aldı. Kızı ile birlikte çekildiği fotoğrafları yayınlayan baba Hadid, Gigi'nin şimdiye kadar kendisinden hiç para almadığını söyledi.







72 yaşındaki Hadid, kalema aldığı yazdıda, "Kendi kendine kazandı... Ailesinden 1 dolar bile almadı" ifadelerini kullandı.







Baba Hadid, kızının modellik kariyerine henüz birkaç aylık bebekken başladığını söyledi. Kızının olimpik bir voleybol oyuncusu olduğunu da belirten Hadid, liseyi bitirdikten sonra Gigi'nin New York Üniversitesi'nde adli ceza psikolojisi bölümüne başvurduğunu ve kabul edildiğini dile getirdi.







26 yaşındaki kızının birçok ünlü dergi için kapak pozu verdiğini de ekleyen Hadid, Gigi'nin UNICEF için de Ortadoğu ve Güney Doğu Asya'da çalışmalar yaptığını yazdı.







Hadid, kızının 35 milyon dolarlık servetinin her kuruşunu kendi başına kazandığını da sözlerine ekledi.