Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na evlilik teklifi

Şeyma Subaşı yeniden dünyaevine giriyor. Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini Instagram hesabından paylaştı.

03.06.2021 - 08:02

Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na evlilik teklifi - 1
Şeyma Subaşı, Instagram'daki son gönderisinde Mısırlı yatırımcı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini paylaştı.
Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na evlilik teklifi - 2
Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'ya diz çökerek evlenme teklif ettiği ve Subaşı'nın teklifi kabul ettiği anlar görüntülere yansıdı.
Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na evlilik teklifi - 3
Hamile olduğu yönünde hakkında çıkan iddialarla ilgili Şeyma Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafının altına "Bugün sağlıklı besleneyim... Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar" yazmıştı.
Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na evlilik teklifi - 4
Subaşı, sözlerine; Bir de yarın büyük bir parti yapıyorum Ibiza'daki evimizde. Hiç durmadan dans etmeyi düşünüyorum. Ah nasıl olacak ki hamile halimle değil mi?" diye devam etti.

Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na evlilik teklifi - 5
Subaşı, bu açıklamayla hamilelik iddialarını da yalanlamış oldu.
Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na evlilik teklifi - 6
Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na evlilik teklifi - 7
Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na evlilik teklifi - 8

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