Mohammed Alsaloussi'den Şeyma Subaşı'na romantik evlilik teklifi

Şeyma Subaşı yeniden dünyaevine giriyor. Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den aldığı romantik evlenme teklifini Instagram hesabından paylaştı.

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03.06.2021 - 10:30

Mohammed Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'ya diz çökerek evlenme teklif ettiği ve Subaşı'nın teklifi kabul ettiği anlar görüntülere yansıdı.

Hamile olduğu yönünde hakkında çıkan iddialarla ilgili Şeyma Subaşı, paylaştığı yemek fotoğrafının altına "Bugün sağlıklı besleneyim... Sonra karnım falan çıkar Türk basını yine bilmiş bilmiş haber yapar" yazmıştı.

Subaşı, sözlerine; Bir de yarın büyük bir parti yapıyorum Ibiza'daki evimizde. Hiç durmadan dans etmeyi düşünüyorum. Ah nasıl olacak ki hamile halimle değil mi?" diye devam etti.





Subaşı, bu açıklamayla hamilelik iddialarını da yalanlamış oldu.