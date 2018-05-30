Morgan Freeman CNN’den özür bekliyor
ntv.com.tr
Morgan Freeman’ın avukatı, CNN’den ünlü aktörü cinsel tacizle suçlayan haberini geri çekmesini ve özür dilemesini istedi.
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Oscar’lı aktör Morgan Freeman’ın avukatı, geçen hafta CNN’de yayınlanan, Feeman’ın “istenmeyen dokunuşlar”da ve cinsel tacizde bulunduğu suçlamalarını içeren haberini geri çekmesini ve özür dilemesini istedi.
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CNN yöneticisi Jeff Zucker’a gönderilen mektupta, Freeman’ın avukatı, kanalı, müvekkiline iftira atmakla suçladı.
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3Mektupta, “CNN Bay Freeman’a iftira atmıştır” ifadesine yer verildi.
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Mektupta ayrıca, “CNN, oyuncunun şöhret ve kariyerine ciddi zarar vermiştir. CNN hızla haberi geri çekmeli ve aynı kanaldan, aynı dikkat seviyesinde Bay Freeman’dan özür dilemelidir. Haksız bir şekilde saldırmıştır” denildi.
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CNN muhabirleri tarafından yürütülen araştırma kapsamında 16 kadınla görüşülmüş, görüşülen kadınlardan sekizi aktör tarafından taciz ya da uygunsuz davranışa maruz kaldığını anlatmıştı. Diğer kadınlar da Freeman’ın söz konusu davranışlarına tanık olduklarını iddia etmişti.
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Sekiz kadının bir kısmı yaşadıklarını "cinsel taciz”, bir kısmı da "uygunsuz davranış” olarak değerlendirmiş, Freeman'ın bedenleri hakkında sık sık yorum yaptığını ve yakışıksız bakışlara maruz kaldıklarını söylemişti.
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Haber üzerine Freeman, “Beni tanıyan ya da benimle çalışan herkes, kasten rahatsızlık veren ya da bilerek kimseyi huzursuz eden kimse olmadığımı bilir” açıklamasını yapmıştı.
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Ünlü aktör ayrıca, “Huzursuz olan ya da saygısızlığa maruz kaldığını hisseden herkesten özür dilerim. Benim asla böyle bir niyetim olmadı” ifadesini kullanmıştı.