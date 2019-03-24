Morgan Freeman'dan arılar için çiftlik bağışı
Ünlü oyuncu Morgan Freeman, 2014 yılından beri ilgilendiği arıcılık için Mississippi’deki çiftliğini bağışladı.
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Oscar’lı oyuncu Morgan Freeman, arıcılık tutkusu için bağışta bulundu. 81 yaşındaki ABD’li aktör, Mississippi’de bulunan yaklaşık 501 dönümlük çiftliğini bal arılarına barınak olması için bağışladı.
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Forbes’un haberine göre kanatlıların neslinin tükeniyor olmasından dolayı endişe duyan Freeman, Arkansas’tan 26 arı kovanı getirtti.
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Çevreye arı dostu manolya ve lavanta ektiren oyuncu, böylece bal arılarını bölgeye çekmeyi hedefliyor.
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Freeman, arıcılık yolculuğuna 2014 yılında başladı. İlk günden beri onların besin ihtiyaçlarını karşılayan usta aktör, hiçbir güvenlik önlemi almamasına rağmen şimdiye dek hiçbir arı tarafından sokulmadı.
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Öte yandan Freeman, yeni bir film projesiyle dönmeye hazırlanıyor. Deadpool filmlerinin yıldız oyuncusu Ryan Reynolds ve usta oyuncu Samuel L. Jackson'ın başrolünde yer aldığı aksiyon ve komedi türlerindeki The Hitman's Bodyguard filminin devam halkasının çekileceği duyurulmuştu. Filmin devam halkasında yer alacak isimler arasına Morgan Freeman'ın da katıldı.