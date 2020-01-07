Morgan Freeman’dan Trump'a sert mesaj

Hollywood'un usta isimlerinden Morgan J. Freeman'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili attığı tweet, sosyal medyanın gündemine oturdu. Freeman mesajında Trump'tan, “Terörist, ırkçı ve yalancı" olarak bahsetti.

Usta oyuncular Robert De Niro, George Clooney, Rihanna, Jennifer Lawrence, şarkıcı Beyonce, Lady Gaga, Katy Pery ve ünlü yazar J.K. Rowling gibi ABD Başkanı Donald Trump’a ateş püsküren ünlüler arasına Morgen Freeman da katıldı.

Hollywood’un efsane isimlerinden Freeman, attığı tweet ile son günlerde İran’ı sık sık tehdit eden Trump’a yönelik tepkisini sert bir şekilde gösterdi.

Freeman, mesajında Trump'a yönelik, “Teröristtir, çocuk istismarcı, ırkçı, cinsiyetçi, yalancı ve suçlu" gibi ifadeler kullanırken, "Donald Trump benim başkanım değildir" dedi.