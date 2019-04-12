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MS hastalığına yakalanan Selma Blair bastonuyla

ntv.com.tr

MS hastalığına yakalanan ünlü oyuncu Selma Blair, bastonuyla terapiye giderken görüntülendi.

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    Multipl Sklerosis (MS) hastalığına yakalanan ünlü oyuncu Selma Blair dün Los Angeles sokaklarında bastonuyla görüntülendi.

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    46 yaşındaki ABD’li oyuncu, bir elinde kahvesi, bir elinde bastonuyla kendisini görüntüleyen basın mensuplarına poz verdi.

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    Ahşap masaj terapisine gittiğini söyleyen Blair, terapide çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

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    Yedi yaşında bir çocuk annesi olan ünlü oyuncu, hastalığını geçen yıl açıklamıştı.

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    Blair, “Doktor teşhisi koyduğunda ağladım. Panikten kaynaklanan gözyaşları değildi. Kontolünü kaybedeceğim bir vücudum olacağını bildiğim için akıttığım gözyaşlarıydı onlar” dedi.

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    Hastalığını ilk öğrendiğinde alkol aldığını ve acı çektiğini söyleyen Blair, “Hayata nasıl devam edeceğimle ilgili mücadele ediyordum” ifadesini kullandı.

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    Teşhis konduktan sonra uzun bir süre gözlerden uzak kalan Blair, Oscar töreni için düzenlenen partide de şık kıyafeti ve ona uyumlu bastonuyla kırmızı halıdaydı. 

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