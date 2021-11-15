MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne Ed Sheeran damgası

MTV Avrupa Müzik Ödülleri, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye Ed Sheeran ve BTS grubu damga vurdu.

Haberler - NTV Haber 15.11.2021 - 17:35

MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne Ed Sheeran damgası - 1

Dünyanın dört bir yanından müzisyenler ve konuklar, MTV Avrupa Müzik Ödülleri için Budapeşte'de bir araya geldi.


MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne Ed Sheeran damgası - 2

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle online yapılan tören, bu yıl itibariyle normal akışına geri döndü.


MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne Ed Sheeran damgası - 3

Bu yıl "Hepsi için Müzik" temasıyla düzenlenen  törende İngiliz şarkıcı Ed Sheeran "Bad Habits" ile en iyi şarkı ve en iy i sanatçı ödüllerinin sahibi oldu.


MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne Ed Sheeran damgası - 4

Gecede Sheeran uzun süre listelerde bir numara olan "Shivers" şarkısıyla son single'ı "Overpass Graffiti"yi de seslendirdi.


MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne Ed Sheeran damgası - 5

K pop grubu BTS geceden en i yi pop, en iyi K-pop, en iyi grup ödülleri dahil 4 ödülle geceye damga vurdu.

MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne Ed Sheeran damgası - 6

Lil Nas X ise, "MONTERO' ile en iyi video ödülünü aldı. 


MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne Ed Sheeran damgası - 7

Törende Nicki Minaj en iyi hip-hop müzisyeni dalında ödül alırken, Maluma en iyi Latin sanatçı seçildi.


MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ne Ed Sheeran damgası - 8

Törenin unutulmaz anlarından biri de  Imagine Dragons'ın yeni single'ları Enemy'yi ilk kez sahnede söylemesi oldu.

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