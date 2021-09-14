MTV Müzik Ödülleri töreninde Boksör Conor McGregor ile şarkıcı Machine Gun Kelly arasında kavga çıktı

14.09.2021 - 07:00
İrlandalı boksör Conor McGregor ile Amerikalı rap şarkıcısı Machine Gun Kelly, 2021 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında kavga etti.
33 yaşındaki sporcu, önceki gece New York’taki Barclays Center’da gerçekleşen ödül gecesinde, 31 yaşında şarkıcı Machine Gun Kelly ve sevgilisi Megan Fox kırmızı halıdayken öfkeli hareketleriyle objektiflere yansıdı.
McGregor, kalabalığın arasında elindeki içki bardağını fırlatırken görüntülendi.
Öfkeli yüz ifadesiyle hareket eden McGregor’ı korumaların tutması ve engellemesi dikkat çekti.
Conor McGregor, geceye eşi Dee Devlin ile katıldı ve kırmızı halıda birlikte poz verdi.
Ödül töreninde sahneye de çıkan ünlü boksör, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’a ödül verdi.
CEVAP VERMEDİ
Kırmızı halı röportajlarında Variety dergisi muhabiri, Machine Gun Kelly’ye McGregor ile aralarındaki kavganın nedenini sorunca, ünlü şarkıcı eliyle mikrofona vurarak cevap vermemeyi tercih etti. Sevgilisinin elinden tutarak giderken, Megan Fox da soru soran gazeteciye, “Konuşmamıza izin yok” demekle yetindi.
"SÜT ÇOCUKLARIYLA DÖVÜŞMEM"
McGregor, “O çıkageldi ve bilmiyorum. Çocuğu tanımıyorum. Benimle hiçbir şeyi olmadı. Ben sadece gerçek dövüşçülerle, gerçekten savaşan insanlarla dövüşürüm; ne demek istediğimi biliyorsunuz. Kesinlikle küçük süt çocuğu rap’çilerle dövüşmem. O çocuğu hiç tanımıyorum. Hakkında Megan Fox ile birlikte olması dışında bir şey bilmiyorum” şeklinde konuştu.