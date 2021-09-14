MTV Müzik Ödülleri töreninde Boksör Conor McGregor ile şarkıcı Machine Gun Kelly arasında kavga çıktı

"SÜT ÇOCUKLARIYLA DÖVÜŞMEM"

McGregor, “O çıkageldi ve bilmiyorum. Çocuğu tanımıyorum. Benimle hiçbir şeyi olmadı. Ben sadece gerçek dövüşçülerle, gerçekten savaşan insanlarla dövüşürüm; ne demek istediğimi biliyorsunuz. Kesinlikle küçük süt çocuğu rap’çilerle dövüşmem. O çocuğu hiç tanımıyorum. Hakkında Megan Fox ile birlikte olması dışında bir şey bilmiyorum” şeklinde konuştu.