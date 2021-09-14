MTV Müzik Ödülleri töreninde Boksör Conor McGregor ile şarkıcı Machine Gun Kelly arasında kavga çıktı

Önceki gece New York’ta gerçekleşen 2021 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde ünlü boksör Conor McGregor ile rap şarkıcısı Machine Gun Kelly arasında kavga çıktı. Kırmızı halıda elindeki bardağı fırlatırken görülen McGregor’ı korumalar engellemeye çalıştı. Kavganın nedeni hakkında iki taraf da bir açıklama yapmazken, İrlandalı boksör, “Süt çocuklarıyla dövüşmem, gerçek dövüşçülerle dövüşürüm” dedi.

14.09.2021 - 07:00

MTV Müzik Ödülleri töreninde Boksör Conor McGregor ile şarkıcı Machine Gun Kelly arasında kavga çıktı - 1

İrlandalı boksör Conor McGregor ile Amerikalı rap şarkıcısı Machine Gun Kelly2021 MTV Video Müzik Ödülleri kırmızı halısında kavga etti.

33 yaşındaki sporcu, önceki gece New York’taki Barclays Center’da gerçekleşen ödül gecesinde, 31 yaşında şarkıcı Machine Gun Kelly ve sevgilisi Megan Fox kırmızı halıdayken öfkeli hareketleriyle objektiflere yansıdı.

MTV Müzik Ödülleri töreninde Boksör Conor McGregor ile şarkıcı Machine Gun Kelly arasında kavga çıktı - 2

McGregor, kalabalığın arasında elindeki içki bardağını fırlatırken görüntülendi.

MTV Müzik Ödülleri töreninde Boksör Conor McGregor ile şarkıcı Machine Gun Kelly arasında kavga çıktı - 3

Öfkeli yüz ifadesiyle hareket eden McGregor’ı korumaların tutması ve engellemesi dikkat çekti.

MTV Müzik Ödülleri töreninde Boksör Conor McGregor ile şarkıcı Machine Gun Kelly arasında kavga çıktı - 4

Conor McGregor, geceye eşi Dee Devlin ile katıldı ve kırmızı halıda birlikte poz verdi.

MTV Müzik Ödülleri töreninde Boksör Conor McGregor ile şarkıcı Machine Gun Kelly arasında kavga çıktı - 5

Ödül töreninde sahneye de çıkan ünlü boksör, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’a ödül verdi.

MTV Müzik Ödülleri töreninde Boksör Conor McGregor ile şarkıcı Machine Gun Kelly arasında kavga çıktı - 6
Machine Gun Kelly de cesur kıyafetiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olan 35 yaşındaki Megan Fox ile kırmızı halıda poz verdi.
MTV Müzik Ödülleri töreninde Boksör Conor McGregor ile şarkıcı Machine Gun Kelly arasında kavga çıktı - 7

CEVAP VERMEDİ

Kırmızı halı röportajlarında Variety dergisi muhabiri, Machine Gun Kelly’ye McGregor ile aralarındaki kavganın nedenini sorunca, ünlü şarkıcı eliyle mikrofona vurarak cevap vermemeyi tercih etti. Sevgilisinin elinden tutarak giderken, Megan Fox da soru soran gazeteciye, “Konuşmamıza izin yok” demekle yetindi.

MTV Müzik Ödülleri töreninde Boksör Conor McGregor ile şarkıcı Machine Gun Kelly arasında kavga çıktı - 8
Entertainment Tonight’ın muhabiri de McGregor’a aynı soruyu sordu. Ünlü dövüşçü, kavganın nedenini açıklarken, “aralarında hiçbir şey olmadığını” savundu.
MTV Müzik Ödülleri töreninde Boksör Conor McGregor ile şarkıcı Machine Gun Kelly arasında kavga çıktı - 9

"SÜT ÇOCUKLARIYLA DÖVÜŞMEM"

McGregor, “O çıkageldi ve bilmiyorum. Çocuğu tanımıyorum. Benimle hiçbir şeyi olmadı. Ben sadece gerçek dövüşçülerle, gerçekten savaşan insanlarla dövüşürüm; ne demek istediğimi biliyorsunuz. Kesinlikle küçük süt çocuğu rap’çilerle dövüşmem. O çocuğu hiç tanımıyorum. Hakkında Megan Fox ile birlikte olması dışında bir şey bilmiyorum” şeklinde konuştu.

MTV Müzik Ödülleri töreninde Boksör Conor McGregor ile şarkıcı Machine Gun Kelly arasında kavga çıktı - 10

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