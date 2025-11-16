Muazzez Abacı'ya duygu dolu veda... Torunu gözyaşlarına hakim olamadı
16.11.2025 14:25
Son Güncelleme: 16.11.2025 14:37
NTV - Haber Merkezi
Türk Sanat Müziğinin büyük ismi Muazzez Abacı bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) veda töreni düzenlendi. Abacı yarın Ankara'da toprağa verilecek.
ABD'de hayatını kaybeden Türk Sanat Müziğinin usta isimlerinden Muazzez Abacı son yolculuğuna uğurlanıyor…
Abacı, 5 Kasım’da kızını ziyaret etmek için gittiği ABD'de kalp krizi geçirmişti. Stent takılan sanatçı, daha sonra böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınmış, tüm müdahalelere rağmen doğum günü olan 12 Kasım'da hayatını kaybetmişti.
Abacı'nın cenazesi dün Washington’dan İstanbul’a getirilmiş, cenaze daha sonra ailesi tarafından teslim alınmıştı.
Usta sanatçı için bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir tören yapıldı. Abacı, yarın Ankara’da Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Ünlü sanatçının torunu Sera Anderson, AKM'de düzenlenen veda töreninde yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı.
"ANNEANNEM SAYESİNDE TÜRKİYE'Yİ VE ATATÜRK'Ü ÇOK SEVDİM"
"Hepinizin anneanneme olan sevginiz için teşekkür ederim. Çocukken bu sevgiyi biliyordum ama bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu." diye sözlerine başlayan Anderson, sözlerine şunları ekledi:
"Anneannem sebebiyle ben de Türkiye’yi, Türk olmayı ve Atatürk’ü çok sevdim. O Türkiye’nin büyük sanatçısı, benim de canım anneannemdi. Bana her akşam meyve tabağı yapar, çorap giymemi söyler, birlikte annem yeter deyinceye kadar alışveriş yapardık. Arkadaşlarımla yakından ilgilenirdi. Onların da anneannesiydi. Maçlarımıza gelir, bize yemekler yapar, sevinçlerimize ortak olurdu. O, yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde çok sevildi.Muazzez Abacı anneannelerin en iyisi, en güzeliydi. İsmi hep dillere, müziği ve ismi hep kuşaklarda olacak biliyorum. Canım anneannem seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim.”
Kızı Aslı Saba Abacı, "Atatürk’ü, müziği, eğitimi, helal kazanmayı, alışverişi çok severdi. Çalışmadığı zamanlarda evinde olmayı çok severdi. Bana babamı ve Hasan Heybeli’yi kazandırdı. Annem evinde geçirdiği kazada ayağı kırıldıktan sonra ABD’ye geldi. Pandemiden sonra bir daha ayrılmadık. Onu bırakmadım. Ayrı geçirdiğimiz yılların acısını çıkarmak istedim. O sizleri çok özledi. Ama ben o hasret dolu yılların acısını çıkarmak için onu Türkiye’ye göndermedim. Keşke daha uzun yıllar birlikte olabilseydik.
Daha uzun yıllar bize ulaşmaya devam edecek. Annem çok özel ve güzel bir insandı. İyi ki onun evladıyım, iyi ki benim annemdi. O sevenlerin hepsine teşekkür ediyorum." diyerek duygu dolu açıklamalarda bulundu.
“ONA HERKES HAYRAN KALDI”
Muazzez Abacı için düzenlenen veda törenine Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre de geldi. Orhan Gencebay şöyle konuştu:
“O en üst düzey yorumcularımızın başında gelirdi. Kısmet bana imiş. Kervan Plak’ta 1973 yılında stajyerliğini bitirip program yapan arkadaşlardan beğendiklerimizi firmamıza almak istedik. Muazzez Abacı’yı izledik ve onu almamız gerekiyor dedik. Birlikte çalıştık. Ona herkes hayran kaldı. Çünkü harika bir yorumcuydu. Her okuduğu eseri on numara okurdu ama kendisi beğenmezdi. Böylesine titiz biriydi. Son derece üzgünüz. Çok çalıştı, çok başarılı oldu. Kardeşim, nur içinde yat.”
"ONUN ADINI ONURLA TAŞIYACAĞIM"
Adını aldığı Muazzez Abacı'ya veda etmeye gelen Muazzez Ersoy ise şöyle konuştu:
"Bugün merhaba demek çok zor benim için. O efsane bir ses, yeri doldurulamayacak bir sanatçıydı. Büyük bir duayendi. Onu hep kalbimizde yaşatacağız. Eserleriyle yaşatmaya devam edeceğiz. Onun adını onurla taşıyarak devam edeceğim. Mekanı cennet olsun, nurlar ve güzellikler içinde uyusun inşallah."
Muazzez Abacı'ya veda etmeye gelen isimlerden birisi de yakın dostu Emel Sayın. Tören öncesinde ünlü sanatçı yakın dostu için şu açıklamalarda bulundu:
"Mekanı cennet olsun. İnsan söyleyecek bir şey bulamıyor. En son birlikte konserler yapmıştık. Hatta bana demişti ki... Böyle otururken bir ara dalmıştı kuliste ve şöyle demişti: Emel neden ben kendimi Amerika'da daha huzurlu hissediyorum. Ben de gülmüştüm ve "Muazzez orada evlatların var çünkü kızın, torunun. Onların yanındasın, bu çok doğal" demiştim. Yine dalmış gitmişti. Bak yine o an gözümün önüne geldi, ağlayacağım. Ağlamak istemiyorum. Çok doğal bir insandı Muazzez o doğallığıyla hep güldürürdü bizi."
“BİR HALK SANATÇISIYDI”
Törende basın mensuplarına açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çok kıymetli bir sanatçımızı hiç beklenmedik bir anda, beklenmedik bir şekilde kaybettik. Bunun derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sayın Muazzez Abacı çok değerli bir sanatçıydı, aynı zamanda bir devlet sanatçısıydı. Hem sesiyle gönüllere taht kurmuştu, hem de halkın gönlünde taht kurmuştu. Bir halk sanatçısıydı. Mekanı cennet olsun, ailesi olmak üzere tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." dedi.
“ONUN YERİ DOLMAZ”
Selami Şahin, "Her şey boş, üzülmemek elde değil, onun yeri dolmaz, kişilik olarak, dost olarak çok iyiydik biz. Üzüldüm, üzülmek gözyaşı ölüyü yakarmış, hayratını yapacaksın, Allah ailesine sabır versin, mekanı cennet olsun, söyleyecek bir söz bulamıyorum. Onun yeri dolmaz. Kaç yıl zarfında çok fazla sanatçı kaybettik. Muazzez Hanım benden 1 yıl küçük." dedi.