Muazzez Abacı'ya duygu dolu veda... Torunu gözyaşlarına hakim olamadı

Usta sanatçı için bugün Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir tören yapıldı. Abacı, yarın Ankara’da Kocatepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Ünlü sanatçının torunu Sera Anderson, AKM'de düzenlenen veda töreninde yaptığı konuşmada duygusal anlar yaşadı.

"ANNEANNEM SAYESİNDE TÜRKİYE'Yİ VE ATATÜRK'Ü ÇOK SEVDİM"

"Hepinizin anneanneme olan sevginiz için teşekkür ederim. Çocukken bu sevgiyi biliyordum ama bu kadar çok sevildiğinden haberim yoktu." diye sözlerine başlayan Anderson, sözlerine şunları ekledi:

"Anneannem sebebiyle ben de Türkiye’yi, Türk olmayı ve Atatürk’ü çok sevdim. O Türkiye’nin büyük sanatçısı, benim de canım anneannemdi. Bana her akşam meyve tabağı yapar, çorap giymemi söyler, birlikte annem yeter deyinceye kadar alışveriş yapardık. Arkadaşlarımla yakından ilgilenirdi. Onların da anneannesiydi. Maçlarımıza gelir, bize yemekler yapar, sevinçlerimize ortak olurdu. O, yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın her yerinde çok sevildi.Muazzez Abacı anneannelerin en iyisi, en güzeliydi. İsmi hep dillere, müziği ve ismi hep kuşaklarda olacak biliyorum. Canım anneannem seni çok seviyorum ve çok özleyeceğim.”