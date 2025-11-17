Muazzez Abacı'ya veda: TRT Ankara Radyosu’nda tören düzenlendi
17.11.2025 13:24
DHA
Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Abacı, bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Abacı için ilk tören TRT Ankara Radyosu’nda tören düzenlendi.
"Vurgun", "Unutamazsın", "Her Şeyi Yak" gibi şarkılarıyla tanınan Muazzez Abacı, 78'inci doğum gününde ABD'de yaşamını yitirdi.
DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ
5 Kasım'da geçirdiği kalp krizi sonrası böbreklerinde gelişen komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alınan Abacı, tüm müdahalelere rağmen 12 Kasım'da hayatını kaybetti.
Cenazesi Türkiye'ye getirilen usta sanatçı için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi.
TRT ANKARA RADYOSU'NDA ANILDI
Muazzez Abacı'nın cenazesi, İstanbul’daki törenin ardından Ankara’ya getirildi. Usta sanatçı için TRT Ankara Radyosu’nda tören düzenlendi.
Törene, Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı, torunu Sarah Anderson, aile yakınları ve sevenleri katıldı.
Abacı'nın kızı, torunu ve yakınları, tören öncesi taziyeleri kabul etti. Törende, Abacı’nın hayat hikayesi anlatıldı, Kur’an-ı Kerim okundu.
Daha sonra Abacı için helallik istendi. Muazzez Abacı'nın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.