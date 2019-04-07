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Muazzez Ersoy: Lady Gaga beni taklit ediyor

Son dönemde stili Lady Gaga’ya benzetilem Muazzez Ersoy, “Lady Gaga beni taklit ediyor. Ben ondan daha güzelim. O Çirkin” ifadesini kullandı.

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    Ünlü şarkıcı Muazzez Ersoy önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne aldı.

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    Gülşah Saraçoğlu imzalı, maliyeti 60 bin TL'yi bulan iki kostüm giyen Ersoy’un beyaz elbisesi Swarovski taşlarla elde işlendi.
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    Kırmızı tuvalet için de 30 metre Valentino kumaş kullanıldı.
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    Posta’nın haberine göre Muazzez Ersoy muhabirlerin, “Instagram'daki Photoshop’lu fotoğraflarınız Lady Gaga'ya benzetildi. Ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna iddialı bir cevap verdi.

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    Ersoy, “Esas Lady Gaga beni takip ve taklit ediyor. Tarzımı Instagram'dan görmüş olmalı. Ayrıca ben ondan daha güzelim. O çirkin. Tarzı tuhaf” dedi.

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    Dünyaca ünlü şarkıcı-oyuncu Lady Gaga ile Muazzez Ersoy’un benzer saç stili ve görünümü dikkat çekiyor.

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    Muazzez Ersoy 2 aydır hazırlandığı, 2,5 saat süren konserinde 23 şarkı seslendirdi. Bir ara sahneye fırlayan köpeği 'Şanslı' alkış tufanı kopunca korkup kulise kaçtı.

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    Ersoy, konser anından fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.
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