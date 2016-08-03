Muazzez Ersoy sahne öncesi kulisini çamaşır suyuyla temizliyor (Ünlülerin kulis sırları)
ntv.com.tr
Sanatçı Muazzez Ersoy, konsere gittiği her yerde ilk önce tüm kulisin tepeden tırnağa çamaşır suyuyla temizlenmesini istiyor. Hatta yeterli bulmazsa bezi eline alıp kendisi de kulisi temizliyor Peki diğer ünlü yıldızların kulis sırları ne? İşte yerli yabancı ünlülerin bilinen kulis sırları...
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Sabah gazetesinden Özlem Avcı'nın haberine göre Muazzez Ersoy sahne öncesi kulisini çamaşır suyuyla temizliyor hatta temizliğe kendisi bile katılıyor. Kulisin her yerinin temiz, düzenli ve steril olması isteyen Ersoy, konser öncesi bir tek buzlu kola içiyor.
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CEM YILMAZ
Cem Yılmaz, gösterisi başlamadan bir saat önce kulise gidiyor. Sahneye çıkmasına beş dakika kalana kadar kuliste uyuyor.
Ünlü şovmen, zaman zaman yüzünde yastık izleriyle sahneye çıktığını dile getiriyor.
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Sahne kostümleri için provalara 15 gün öncesinden başlayan Avşar, sahne öncesi ritüellerini Plak Ve Ben dergisiyle paylaştı...
- Sahne elbiselerinde sevdiği renk siyah. Daha çok derin sırt dekoltesi tercih ediyor.
-Sahneye çıkmadan orkestrası ile uzun prova yapmayı asla ihmal etmiyor.
- Konserleri öncesi C vitamini ağırlıklı besleniyor.
Ananas, kivi gibi meyveleri sofrasından eksik etmeyen sanatçı, sesini açmak için limonlu ılık su içiyor.
-Sıvı kaybını önlemek için bol su içiyor. Enerjik kalabilmek için aynı günün sabahı sporunu yapıyor. En mutlu olduğu yer ise tenis kortları.
- Kulisinin temiz olmasına önem veriyor. Kulisinde sakinlik arayan Avşar, aydınlatmada beyaz ışık istemiyor; mum yakıyor.
- Sahne öncesi iki üç kokuyu üstüne sıkıyor.
Bazen erkek parfümü de kullanıyor. Takılarında pırlantayı tercih ediyor. Dua etmeden sahneye adım atmıyor.
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EBRU GÜNDEŞ
En çok konser veren assolist unvanına sahip Ebru Gündeş, sahneye çıkmadan önce mutlaka kebap yiyor.
Ünlü sanatçı, makyaj sırasında meyve atıştırmak istiyor. Yemek ve meyve sonrasında demli çay içmeden sahneye çıkmıyor.
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DUA LIPADünya müzik listelerinde hızlı yükselişiyle dikkat çeken Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa (23), 14 Ağustos Salı günü Antalya'daki Regnum Carya Otel'de konser verecek. Türkiye'deki ilk konseri öncesi Dua Lipa ve ekibinin istekleri şaşırttı. Lipa, et döner ve ayrandan Manuka balına, el yapımı taze kurabiyeden deniz tuzlu bitter çikolataya çeşitli isteklerde bulundu. Ünlü yıldızın hijyen takıntısı da dikkat çekti. Kulisine 50 el havlusu ve 50 de banyo havlusu talep eden Dua Lipa'nın bir diğer isteğiyse odanın her yerine konulmasını istediği boy aynaları oldu. Kulisin aydınlatmasında kesinlikle beyaz ışık istemediğini belirten şarkıcı, kuliste ayrıca taze çiçekler olmasını da şart koştu. Lipa, gün içerisinde sık sık içtiği Hindistancevizi suyundan da bol bol talep etti.
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TOM JONES30 Temmuz'da sahneye çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Tom Jones, konser öncesi motivasyonunu artırdığına inandığı taleplerde bulundu.
Antalya'nın Serik ilçesindeki Regnum Otel'de konser veren Tom Jones, kulis odasının tüm zeminine halı serilmesini ve odanın tüm duvarlarının boydan boya siyah perdeyle kaplanmasını istedi.
60'lı yıllarda seslendirdiği ve bugüne kadar popülerliğini hiç kaybetmeyen yüzlerce şarkıya imza atan Tom Jones, konseri öncesi otelin Baron villasında konakladı.
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ANNE MARIERockabye şarkısıyla geçen yıl müzik listelerini alt üst eden Anne Marie, 17 Temmuz'da Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde konser verdi. Otelde konaklayacağı ultra lüks villaya Türk halısı konulmasını isteyen şarkıcı 27 yaşındaki Anne Marie'nin diğer talepleri arasında puzzle ve hayranlarına imza vermek üzere özel bir kalem de yer aldı.
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SHAKIRA
El Dorado başlıklı dünya turnesi kapsamında 11 Temmuz'da İstanbul Vodafone Park'ta konser veren Shakira, dilimlenmiş karpuz, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, mango, avakado ve elmanın yanı sıra, çiğ brokoli, havuç ve kereviz sapı, Antep fıstığı, buz badem, ceviz ve humus da istedi. Bütün bu sağlıklı gıdaların yanında kulisinde ve odasında mutlaka olmasını şart koştuğu tek yiyecek çikolata oldu. Kendisi için yüzde 70 kakaolu bitter çikolata siparişi veren dünyaca ünlü yıldız, oğulları için ise; yoğun çilek, portakal ve deniz tuzu aromalı çikolata istedi. İçecek olarak su ve soda dışında, yeşil sebze suyu, hindistan cevizi suyu ve kahve içmek isteyen ünlü star, yiyecek ve içeceklerin yanında gümüş çatal, bıçak takımı da istedi. Shakira ayrıca kulisindeki ve otel odasındaki tüm mobilya ve havluların da beyaz olmasını talep etti.
Peki diğer yıldızlar sahne arkası için neler talep ediyor:
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MARIAH CAREYAmerikalı şarkıcı Mariah Carey, İngiliz Guardian Gazetesi'ne verdiği söyleşide 'Diva kaprisleride' dair açıklama yaptı. Carey sadece süt banyosu yaptım. Bir konserimde ise sahneye çıkarken 20 beyaz güvercin uçurulmasından başka kaprisim olmadı. Konser turuna çıktığımda kaldığım otelin tuvaletirde altın kaplama klozet istediğim ise tamamen yalan" diye konuştu.
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RIHANNA
Rihanna, konser verdiği her yere uzun bir listeyle gidiyor. Üç sayfadan oluşan listesi şoför kriterleriyle başlıyor.
Ünlü şarkıcı, şoförünün 25 yaşından büyük, düzgün giyimli, ileri derecede İngilizce bilen biri olmasını istiyor. Arabasının camlarının mutlaka siyah olması gerektiğini belirtiyor.
Barbadoslu yıldızın yiyecek listesinde ise bir sepet dolusu çilek, çeşitli meyveler, bol cips ve meyve suları var.
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JENNIFER LOPEZ
Odasının tamamen beyaz olmasını isteyen 47 yaşındaki şarkıcı, ışığı daha iyi olduğu için enerji tasarrufu olmayan lambaların kullanılmasını istiyor.
Jennifer Lopez domates, elma ve üzüm suyunu kulisinde görmek dahi istemiyor. Ünlü şarkıcının olmazsa olmazı ise beyaz ve sarı güller.
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KATY PERRY
Sahne öncesi psikolojik rahatlamanın sahne başarısı için önemli faktör olduğunu söyleyen şarkıcı, odasına iki tane cins yavru kedi istiyor.
ABD'li şarkıcı soyunma odasında özel üretim Fransız lambaları ve üzerinde isminin yazıldığı bir yönetmen koltuğu istiyor.
Ünlü yıldız, çalışanlarının kendisiyle konuşmasını asla istemiyor.
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HADİSE
Sahnedeki enerji dolu performansından önce ceviz, badem, fındık içi gibi kuruyemişler isteyen Hadise, zencefil ve limondan da asla vazgeçmiyor. Ünlü şarkıcının olmazsa olmazı ise Türk kahvesi.
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JUSTIN TIMBERLAKEİstek listesi bulundurmayan ABD'li şarkıcının tek şartı, dokunacağı tüm kapı kollarının iki saatte bir dezenfekte edilmesi.
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LADY GAGA
Farklı giyim tarzıyla dikkat çeken ABD'li şarkıcı, kulisine yarısı oda sıcaklığında diğer yarısı da soğutulmuş olan 56 şişe su istiyor.
30 yaşındaki şarkıcı, suların içine dört gramdan az şeker ekletiyor. İçerisinde keten tohumu bulunan fıstık ezmesi ise olmazsa olmazlarından.
Queen ve David Bowie posterleri talep eden Lady Gaga'nın, bir turne sırasında pembe kabarık kaz tüyleri olan vitrin mankeni istediği de biliniyor.
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TARKAN
Kuliste oldukça kaprissiz ünlülerden olan Tarkan, Antep fıstığı isteğini özellikle belirtiyor.
Megastar, sahneye çıkana kadar çeşit çeşit bitki çayları içerek ses tellerini yumuşatıyor.
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SELENA GOMEZ
Genç yıldızın kulisinde istekleri kadar asla istemedikleri de şartlarının arasında yer alıyor.
Gomez, çöp kutusu, 500 mililitrelik bardak, tost makinesi, oda sıcaklığında maden suyu, 250 gram Amerikan peyniri, hindi göğsü, hardal gibi birçok yiyecek ve içecek bulunduran listeye sahip.
ABD'li şarkıcı plastik içeren eşyaları asla istemiyor.
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BEYONCE
Beyonce, şahsi isteklerinden önce ekibinin isteklerini ön planda tutuyor. Ekibinin tamamının yüzde yüz pamuk kıyafetler kullanmasını istiyor.
ABD'li şarkıcı suyunun mutlaka 21 derecede servis edilmesine özen gösteriyor.
Ünlü yıldızın en ilginç isteği ise odasında mutlaka kırmızı tuvalet kağıdı bulundurulması.
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MADONNA
Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, tüm kulisinin krem rengi halılarla kaplanmasını ve odasında 250 ayrı çeşit canlı çiçek bulundurulmasını istiyor.
ABD'li yıldız çocuklarının ve dadılarının kendine yakın olması gerektiğini belirtiyor.
Madonna, çocuklarının sıkılmaması için oyun konsolları isteğini de listeye ekliyor.
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JUSTIN BIEBER
Genç yıldız, yiyecek isteklerine çeşitli kuruyemişler ve meze çeşitleri olarak öncelik veriyor.
Kanadalı şarkıcı Bieber, kulisinde beyaz atlet, kısa çorap ve bolca havlu görmeyi istiyor.
Ünlü yıldızın nem makinesi isteği ise Shakira'yla ortak istekleri olduğunu gösteriyor.
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DEMET AKALIN
Kuliste kendisinin isteklerinin yanı sıra dansçıları için isteklerde bulunmayı ihmal etmeyen şarkıcı, bol bol içecek talep ediyor.
Ünlü şarkıcı, 'masöz olmadan asla' derken, bir adet boy aynası olmadan da kulise girmiyor.
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TAYLOR SWIFT
ABD'li şarkıcı, kulisine bir çanta dolusu soya fasulyesi ve et istiyor.
Taylor Swift, kahvesini içmeden sahneye asla çıkmıyor.
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KANYE WEST
Kim Kardashian'ın rap şarkıcısı olan eşi soyunma odasındaki tüm duvarların ve eşyaların beyaz olmasını istiyor.
Ünlü şarkıcının kızı North için de istekleri bulunuyor: 8 bin dolar değerinde bir yatak ve kızının sevdiği kanalları gösteren bir televizyon. North'un bir şeyler yemek istemesi durumunda gurme atıştırmalıklar hazırlayabilecek bir şef isteği, listenin başlarında yer alıyor.
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NICKI MINAJ
Minaj, odasının fırından çıkmış hamur gibi kokmasını istiyor. Kulisinin hamur işi kokusuna benzeyen mumlarla doldurulması olmazsa olmaz isteklerinden biri.
ABD'li şarkıcı kovalarca kızarmış, baharatlı çıtır tavuk ve limonata istiyor.