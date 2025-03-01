Mübarek Ramazan geldi! Sevdikleriniz için en güzel resimli Ramazan mesajları ve sözleri
İslam aleminin heyecanla beklediği On bir ayın sultanı Ramazan bu gece kalkılacak sahur ile başlıyor. Sevdikleriyle bu heyecanı paylaşmak isteyenler ise resimli, yazılı, dualı, hadisli Ramazan mesajlarını sıkça tercih ediyor. Ramazan ayı 28 Şubat cuma gününü cumartesiye bağlayan gece başlayacak. Hoşgeldin Ramazan temalı görseller ve sözler ilgi çekerken, sosyal medya başta olmak üzere kullanıcılar, arkadaşlarıyla paylaşabilecekleri Ramazan mesajları ve sözlerini inceliyor. Bizde sizler için uzun, kısa, yeni Ramazan mesajlarını derledik. İşte, en farklı ve değişik Hoşgeldin Ramazan mesajları 2025…
“Hoşgeldin Ramazan ayı” temalı mesajlar, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter (X) gibi platformlarda sıkça kullanılıyor. Büyük bir heyecan ve çoşkuyla karşılanan Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek. Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ayı olarak da bilinen Ramazan ayında genç, yaşlı her yaştan insan oruç ibadetini yerine getirecek. İftarlar açıldıktan sonra müslümanlar, cemaat ile birlikte teravih namazlarını kılacak. Ramazan coşkusu yurt genelinde yaşanırken sevdiklerini bu özel günde unutmadıklarını hatırlatmak isteyenler ise Ramazan ayı mesajlarını tercih ediyor. Ramazan ayı ile ilgili sözler kullanarak Onbir ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif’in önemine dikkat çekebilirsiniz. İşte, Resimli Ramazan Mesajları ve sözleri…