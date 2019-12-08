Mucize Doktor’un Ferman’ı Onur Tuna: Estetik yok, burnum yamuk

Mucize Doktor dizisinde Doktor Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna, son dönemde Can Yaman’la birlikte tartışılan ‘bir jönün başarısının, karşısındaki kadın oyuncunun libidosuna bağlı olup olmadığı’ konusuna şöyle yorum getirdi:

“How I Meet Your Mother diye bir dizi var. Oradaki Barney karakteri 11 sezon boyunca dünyanın görebileceği en hızlı çapkınlardan birini oynadı. Adam yürüyen bir testosterondu. Ama normal hayatında gay ve gay evliliği var. Gay bir adamın bu derece yüksek testosteronlu birini oynuyor olması bence bu tezi teknik anlamda çürütüyor. Oyunculuk libido değildir, metotlar vardır. Bunları çalışırsanız bir gay’i de oynarsanız, bir erkek kadını, bir kadın erkeği de oynar.”