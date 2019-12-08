Mucize Doktor’un Ferman’ı Onur Tuna: Estetik yok, burnum yamuk

Mucize Doktor dizisinde Doktor Ferman karakterine hayat veren Onur Tuna, son dönemde Can Yaman’la birlikte tartışılan ‘bir jönün başarısının, karşısındaki kadın oyuncunun libidosuna bağlı olup olmadığı’ konusuna şöyle yorum getirdi:
“How I Meet Your Mother diye bir dizi var. Oradaki Barney karakteri 11 sezon boyunca dünyanın görebileceği en hızlı çapkınlardan birini oynadı. Adam yürüyen bir testosterondu. Ama normal hayatında gay ve gay evliliği var. Gay bir adamın bu derece yüksek testosteronlu birini oynuyor olması bence bu tezi teknik anlamda çürütüyor. Oyunculuk libido değildir, metotlar vardır. Bunları çalışırsanız bir gay’i de oynarsanız, bir erkek kadını, bir kadın erkeği de oynar.”
Hürriyet’ten Hakan Gence’ye konuşan Tuna, “Bazı kadınlar beğenmeyebilir, bazıları da itici bulabilir. Bu tip algıların sonu yok. Dolayısıyla hiç beğenilir miyim duygusuyla yaşamadım. Ama beğendiğim bir kadın varsa onun da beni beğenmesinden mutlu olurum” dedi.
Gözleri nedeniyle Sibirya kurduna benzetilmesinden rahatsız olmadığını dile getiren ünlü oyuncu, “Sibirya kurduna da patatese de benzetebilirler, böyle şeyler benim için sorun değil” ifadesini kullandı.
Son günlerde estetikli olduğu haberleriyle de gündeme gelen Tuna, “Neremde estetik olacak? Burnum yamuk. Tabii yok” yanıtını verdi.
Mucize Doktor dizisiyle birlikte doktorlara daha çok saygı duymaya başladığını söyleyen Tuna, “Çünkü çok değişik bir konsantrasyon. Birinci önceliğiniz yaşam” ifadesini kullandı.
Dizide gerçek organlarla çalıştıklarını söyleyen ünlü oyuncu, “Mesela ‘Dalak çıkartıyorum’ dediğim sahnede gerçekten elimde dalak tutuyorum. Zamanla gerçek bir kalbin, bağırsağın ya da dalağın elimde olduğunu hissediyor ve bunu normalleştiriyorum. Bunları yurtdışına satılan bölümlerde gösterebiliyorlar” dedi.