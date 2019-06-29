Müge Boz: Hiç yüzünüz kızarıyor mu?

Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile 13 Haziran'da Barcelona'da evlenen oyuncu ve sunucu Müge Boz, düğün fotoğraflarını ve videosunu Instagram hesabından paylaştı. 35 yaşındaki oyuncu, video ile birlikte kendisi ve evliliğiyle ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi. İşte Boz'un o açıklaması:

"LUNAPARK TADINDA OLMASI DİLEĞİYLE"

"Bir süre önce, çok sevdiğim ve ‘hayat arkadaşım olsun’ dediğim erkek olan, Caner Erdeniz ile yaşamlarımızı birleştirdik. Beraberliğimizin ilk anından bu yana yaşadığımız çocuksu mutluluğumuzu, aşkımızı ve eğlencemizi yansıtacak videomuzu Barcelona’da her zamanki gibi inanılmaz eğlenerek çektik. Ve sizlerle paylaşıyorum şimdi. Beraberliğimizin hep böyle eğlenceli, komiklikli, kahkaha dolu, içten, özgürce, koşulsuz severek, adeta bir lunapark tadında olması dilekleriyle..."