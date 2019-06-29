Müge Boz: Hiç yüzünüz kızarıyor mu?
Basketbolcu Caner Erdeniz ile İspanya'da evlenen oyuncu ve sunucu Müge Boz; evliliği ve hamileliğiyle ilgili yorumlara sosyal medyadan isyan etti:
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Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile 13 Haziran'da Barcelona'da evlenen oyuncu ve sunucu Müge Boz, düğün fotoğraflarını ve videosunu Instagram hesabından paylaştı. 35 yaşındaki oyuncu, video ile birlikte kendisi ve evliliğiyle ilgili yapılan eleştirilere cevap verdi. İşte Boz'un o açıklaması:
"LUNAPARK TADINDA OLMASI DİLEĞİYLE"
"Bir süre önce, çok sevdiğim ve ‘hayat arkadaşım olsun’ dediğim erkek olan, Caner Erdeniz ile yaşamlarımızı birleştirdik. Beraberliğimizin ilk anından bu yana yaşadığımız çocuksu mutluluğumuzu, aşkımızı ve eğlencemizi yansıtacak videomuzu Barcelona’da her zamanki gibi inanılmaz eğlenerek çektik. Ve sizlerle paylaşıyorum şimdi. Beraberliğimizin hep böyle eğlenceli, komiklikli, kahkaha dolu, içten, özgürce, koşulsuz severek, adeta bir lunapark tadında olması dilekleriyle..."
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"BİRKAÇ SORU SORMAK İSTİYORUM"
"Bazı geçmişten valizi yüklü insanlar mutlu haberimizi ve ardından da bebeğimiz olacağı haberini sevenlerimizle paylaştıktan sonra ne çok olumsuz ve şaibeli yorumlar yaptınız. 'Yok bebek kaç haftalık, yok bebeği yutturmaya çalıştınız, yok bebek vardı sonra evlendiniz....' Şimdi bu olumsuz yorum yapanlara birkaç soru sormak istiyorum" diyen Müge Boz sözlerine şöyle devam etti:
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"Aynaya bakınca bu yaptığınız yorumlardan hiç yüzünüz kızarıyor mu? Keni yaşamınızda uğraşacak değerli bir şeyleriniz olmadığı için birilerinin yaşamı üzerinden kendinizi varetmek nasıl bir duygu? Benim yanlış bir şey yaptığımı ima eden yorumlarınızı yaparken, sizler bu yorumları yaparak çok mu doğru şeyler yaptığınızı sanıyorsunuz? Gerçekten üzücü, kırıcı hem de çok yaralayıcı. "
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4"Ama biliyor musunuz? Sizlerin yorumlarına gerçekten ayıracak ne vaktim ne de enerjim var. Çünkü o vakti ve enerjiyi beraber sevgi paylaştıklarıma harcamak çok daha sağlıklı ve akılcı... "
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Olumsuz yorum yapanlara bir kaç tavsiyesi olacağını belirten Boz: "Gidin kalbinizi temizleyin, gidin kendinize bir uğraş bulun, mesela sokak köpeklerini besleyin, kedilere mama verin. Birini sevmeyi deneyin. Bir çiçek sulayın. Gülmeyi, içten kahkaha atmayı deneyin. Ama insanları karalamayın. İnsanları mutsuz etmeye çalışıp ondan beslenmeyin" dedi.
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6Boz sözlerini "Bunların hiç birini yapamıyorsanız, bir psikoterapiste gidin ve tedavi olun... Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bana sevgi dolu tebrik mesajları atanlara öpücüklerimi ve sevgimi sunuyorum ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sırt sırta devam diyorum..." diye bitirdi.