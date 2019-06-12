Müge Boz ile Caner Erdeniz evlilik tarihi belli oldu

Oyuncu ve sunucu Müge Boz Galatasaraylı basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz'le 13 Haziran'da Barselona'da evlenecek.
-
Geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan oyuncu Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz dünyaevine giriyor.
-
Son günlerde sunuculuğunu üstlendiği Hadi yarışması ile dikkatleri üzerine çeken Müge Boz, hayranlarına müjdeyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
-
Hazırlıklara başlayan ve İspanya'ya giden ikiliden Boz şu ifadeleri kullandı: "Havalimanındayız, Barselona'ya gidiyoruz. Çünkü 13 Haziran'da Barselona'da evleneceğiz."
-
"Orada çok güzel bir fotoğraf çekimi yapacağız. Günlerdir onun styling çalışmalarını yapıyoruz."
-
"Styling bize ait. Gelinliklerimiz, smokinlerimiz uçağa doğru gidiyoruz. Döndüğümüzde bir aile olmuş olacağız"
-
Boz daha önce yaptığı açıklamada, "Böylesine güzel bir aşkı hep diledim ve hayallerim gerçek oldu" diye konuştu.