Müge Boz ile Caner Erdeniz'in bebek sevinci (Cinsiyeti doğumda öğrendiler)

Geçtiğimiz yıl Barselona'da evlenen Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz’le ile Müge Boz'un bebekleri doğdu.
"Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğreneceğiz' diyen Boz, bir kız bebek dünyaya getirdi.
Beşiktaş’ta özel bir hastanede doğum yapan 35 yaşındaki oyuncu ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Doğum sonrası Galatasaray Basketbol tarafından "Baba ve anne olma mutluluğunu yaşayan oyuncumuz Caner Erdeniz ile sevgili eşi Müge Boz Erdeniz'i tebrik eder, yeni doğan kızları Vina'ya uzun, sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" ifadelerinin yer aldığı bir mesaj yayınlandı.
İkilinin çocuklarına verdikleri Vina ismi de geçtiğimiz günlerde yaptırdıkları dövmeyle ortaya çıkmıştı.
Boz yaptığı açıklamada, ""En başından beri, daha ortada portakalın vitamini bile yokken bebeğimizin ismi belliydi. Aşkımızı yaşarken, gözlerimizin içine bakarak dinlediğimiz bu şarkı, ilerde bebeğimizin ismi de olmasın mı dedik. Hayatımda yaptırdığım ilk dövme buydu" ifadelerini kullanmıştı.