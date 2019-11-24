Müge Boz ile Caner Erdeniz'in bebek sevinci (Cinsiyeti doğumda öğrendiler)

İkilinin çocuklarına verdikleri Vina ismi de geçtiğimiz günlerde yaptırdıkları dövmeyle ortaya çıkmıştı.



Boz yaptığı açıklamada, ""En başından beri, daha ortada portakalın vitamini bile yokken bebeğimizin ismi belliydi. Aşkımızı yaşarken, gözlerimizin içine bakarak dinlediğimiz bu şarkı, ilerde bebeğimizin ismi de olmasın mı dedik. Hayatımda yaptırdığım ilk dövme buydu" ifadelerini kullanmıştı.