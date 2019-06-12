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Müge Boz ile Caner Erdeniz'in evlilik tarihi belli oldu

Oyuncu ve sunucu Müge Boz Galatasaraylı basketbolcu sevgilisi Caner Erdeniz'le 13 Haziran'da Barselona'da evlenecek.

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    Geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan oyuncu Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz dünyaevine giriyor.


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    Son günlerde sunuculuğunu üstlendiği Hadi yarışması ile dikkatleri üzerine çeken Müge Boz, hayranlarına müjdeyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.


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    Hazırlıklara başlayan ve İspanya'ya giden ikiliden Boz şu ifadeleri kullandı: "Havalimanındayız, Barselona'ya gidiyoruz. Çünkü 13 Haziran'da Barselona'da evleneceğiz."


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    "Orada çok güzel bir fotoğraf çekimi yapacağız. Günlerdir onun styling çalışmalarını yapıyoruz."


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    "Styling bize ait. Gelinliklerimiz, smokinlerimiz uçağa doğru gidiyoruz. Döndüğümüzde bir aile olmuş olacağız"
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    Boz daha önce yaptığı açıklamada, "Böylesine güzel bir aşkı hep diledim ve hayallerim gerçek oldu" diye konuştu.
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