Müge Boz'un 'Bowl' tarifi (Ünlülerin Instagram'da lezzet paylaşımları)
Lüks eğlence merkezleri ve restoranlarda gördüğünüz ekran, sahne ve podyum yıldızları sevdikleri lezzetleri Instagram'dan paylaşmaktan geri durmuyorlar. Son olarak Müge Boz modaya uydu. İşte ünlü isimlerin pizzadan hamburgere, patatesli yumurtadan balığa yemek paylaşımları...
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Müge Boz:
Yemek yapmayı çok seviyorum. Aynı zamanda food styling* yapmayı da. Bu sabah yaptığım bir bowl’u* size de anlatmak istedim. Aslında bildiğimiz tahin pekmez karışımı, ama farklı bir sunumla bambaşka / havalı bir hale geldi. Öncelikle yerli susam ve geleneksel yöntemlerle hazırlanmış tahin. Düşük ısıda pişirilmiş ve bir süre güneşte kurutulmuş (yani besin değerini kaybetmemiş) keçiboynuzu pekmezi. Bunları tahin oranı daha çok olacak şekilde karıştırdım. üzerine çiğ fındık, kuru dut, siyah üzüm, armut koyarak süsledim.
Kahvaltıdan sonra ekmeksiz yenebilecek çok lezzetli hem de inanılmaz enerji veren bir tarif oldu çıktı. Bi de insan her zaman tatlı yapamıyor, vakit olmayınca tatlı krizine birebir,
belki siz de seversiniz ve sofranıza tahin pekmezi farklı bir sunumla koyarsınız.
* Food Styling: Bir ürünü veya yemeği doğal olmayan ortamlarda veya zor şartlar altında en iyi en güzel ve lezzetli şekilde göstermektir.
* Smoothie Bowl: (Smoothie kasesi) Meyvelerin, kuru yemişlerin birleşmesiyle oluşan sağlıklı bir kahvaltı ya da ara öğündür.
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2Esra Kılıç: Merhaba (Bonjour)
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3İşte Esra Kılıç gibi Türkiye'de ünlü isimleri sosyal medyadaki lezzet paylaşımları...
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4Eda Taşpınar: Avocado Toast- ilk göz ağrımız
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5Serenay Sarıkaya
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6Cem Yılmaz
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Şahan Gökbakar
"Hanım yine döktürdü... Geleneksel Selin Gökbakar Aşure Festivali"
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8Eliz Sakuçoğlu
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Lorelei Taron
Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron ve çocuklarıyla birlikte dışarıda kahvaltı yaptı.
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10Lorelei Taron, 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında tahinli helvanın görüntüsünü paylaştı. Taron, helva için, "Aman Allah'ım, bu çok iyi" yorumunu yaptı.
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11Üç çocuk annesi daha sonra da çok sevdiği gözlemenin yapılış aşamasını videoya aldı. O anların görüntüsünü de yine Instagram hesabında yayınladı.
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12Gamze Erçel
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Can Yılmaz
"Sabah kahvaltısı günün önemli öğünlerinden biri olmakla birlikte, aşırıya kaçmadan minik atıştımalıklarla güne başlamak mümkün, yaklaşık 2 kilo börek gün içinde ihtiyacınız olan vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılarken, daha zinde daha aktif bir güne sizi hazırlar."
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14Tuba Büyüküstün
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15Ozan Güven
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16Müjde Uzman
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17Şahan Gökbakar
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18Gizem Karaca
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19Şeyma Subaşı
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20Lidya Özdemiroğlu
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21Hande Soral
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22Ferzan Özpetek
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23Ebru Şallı
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24Yıldıray Şahinler
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25Ferzan Özpetek
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26Hayal Köseoğlu
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27Hande Erçel
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28Hande Doğandemir
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29Gökçe Bahadır
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30Can Yılmaz
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31Gamze Topuz
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32Hande Soral
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33Ebru Şallı
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34Yıldıray Şahinler
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Defne Samyeli: "Canım annem Sendegül Samyeli o güzel ellerine sağlık. Bolluk bereket dolu bir yıl olsun hepimize"
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36Cem Yılmaz
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37Lidya Özdemiroğlu
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38Amine Gülşe
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39Yasmin Erbil
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40Birce Akalay
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41Gupse Özay
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42Elvin Levinler
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43Eda Taşpınar
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44Elçin Sangu
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45Ezgi Mola
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46Ata Demirel
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47Aslıhan Gürbüz
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49Şahan Gökbakar
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50Danla Bilci
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51Meryem Uzerli
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52Ceylan Çapa
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53Nurgül Yeşilçay
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54Serra Yılmaz
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55Demet Şener
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56Can Yılmaz
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Bella Hadid
Özel çekimler için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü model Bella Hadid ve Mert Alaş Kapadokya'da buluştu.
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5825 milyon takipçisi bulunan Hadid sosyal medyadan sık sık Kapadokya fotoğrafları yayınlamasının yanı sıra yiyecek tercihlerini de Instagram'a yükledi.
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Geçtiğimiz günlerde Meghan Markle da makyaj sanatçısı arkadaşı Daniel Martin için Kensington Sarayı'nda Avokadolu tost hazırlamıştı. Markle’ın hazırladığı yemeği Instagram’ından paylaşan Martin, “Tig günlerine geri döndük… Bu hafta sonu çok yoğun olsan da muhteşem bir ev sahibi olduğun için ve bir avokado tost gurusu olduğun için teşekkürler Meghan!” diyerek arkadaşının elinin lezzetini hayranları ile paylaştı.