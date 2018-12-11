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Müge Boz'un 'Bowl' tarifi (Ünlülerin Instagram'da lezzet paylaşımları)

Lüks eğlence merkezleri ve restoranlarda gördüğünüz ekran, sahne ve podyum yıldızları sevdikleri lezzetleri Instagram'dan paylaşmaktan geri durmuyorlar. Son olarak Müge Boz modaya uydu. İşte ünlü isimlerin pizzadan hamburgere, patatesli yumurtadan balığa yemek paylaşımları...

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    Müge Boz:

    Yemek yapmayı çok seviyorum. Aynı zamanda food styling* yapmayı da. Bu sabah yaptığım bir bowl’u* size de anlatmak istedim. Aslında bildiğimiz tahin pekmez karışımı, ama farklı bir sunumla bambaşka / havalı bir hale geldi. Öncelikle yerli susam ve geleneksel yöntemlerle hazırlanmış tahin. Düşük ısıda pişirilmiş ve bir süre güneşte kurutulmuş (yani besin değerini kaybetmemiş) keçiboynuzu pekmezi. Bunları tahin oranı daha çok olacak şekilde karıştırdım. üzerine çiğ fındık, kuru dut, siyah üzüm, armut koyarak süsledim.
    Kahvaltıdan sonra ekmeksiz yenebilecek çok lezzetli hem de inanılmaz enerji veren bir tarif oldu çıktı. Bi de insan her zaman tatlı yapamıyor, vakit olmayınca tatlı krizine birebir,
    belki siz de seversiniz ve sofranıza tahin pekmezi farklı bir sunumla koyarsınız.

    * Food Styling: Bir ürünü veya yemeği doğal olmayan ortamlarda veya zor şartlar altında en iyi en güzel ve lezzetli şekilde göstermektir. 

    * Smoothie Bowl: (Smoothie kasesi) Meyvelerin, kuru yemişlerin birleşmesiyle oluşan sağlıklı bir kahvaltı ya da ara öğündür.

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    Esra Kılıç: Merhaba (Bonjour)
  • 3

    İşte Esra Kılıç gibi Türkiye'de ünlü isimleri sosyal medyadaki lezzet paylaşımları...
  • 4

    Eda Taşpınar: Avocado Toast- ilk göz ağrımız
  • 5

    Serenay Sarıkaya
  • 6

    Cem Yılmaz
  • 7

    Şahan Gökbakar

    "Hanım yine döktürdü... Geleneksel Selin Gökbakar Aşure Festivali"

  • 8

    Eliz Sakuçoğlu
  • 9

    Lorelei Taron

    Galatasaray'ın dünyaca ünlü Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, eşi Lorelei Taron ve çocuklarıyla birlikte dışarıda kahvaltı yaptı.


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    Lorelei Taron, 1 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında tahinli helvanın görüntüsünü paylaştı. Taron, helva için, "Aman Allah'ım, bu çok iyi" yorumunu yaptı.


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    Üç çocuk annesi daha sonra da çok sevdiği gözlemenin yapılış aşamasını videoya aldı. O anların görüntüsünü de yine Instagram hesabında yayınladı.
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    Gamze Erçel
  • 13

    Can Yılmaz

    "Sabah kahvaltısı günün önemli öğünlerinden biri olmakla birlikte, aşırıya kaçmadan minik atıştımalıklarla güne başlamak mümkün, yaklaşık 2 kilo börek gün içinde ihtiyacınız olan vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılarken, daha zinde daha aktif bir güne sizi hazırlar."

  • 14

    Tuba Büyüküstün
  • 15

    Ozan Güven
  • 16

    Müjde Uzman
  • 17

    Şahan Gökbakar
  • 18

    Gizem Karaca
  • 19

    Şeyma Subaşı
  • 20

    Lidya Özdemiroğlu
  • 21

    Hande Soral
  • 22

    Ferzan Özpetek



  • 23

    Ebru Şallı
  • 24

    Yıldıray Şahinler
  • 25

    Ferzan Özpetek
  • 26

    Hayal Köseoğlu
  • 27

    Hande Erçel
  • 28

    Hande Doğandemir
  • 29

    Gökçe Bahadır
  • 30

    Can Yılmaz
  • 31

    Gamze Topuz
  • 32

    Hande Soral
  • 33

    Ebru Şallı
  • 34

    Yıldıray Şahinler
  • 35

    Defne Samyeli: "Canım annem Sendegül Samyeli o güzel ellerine sağlık. Bolluk bereket dolu bir yıl olsun hepimize"

  • 36

    Cem Yılmaz
  • 37

    Lidya Özdemiroğlu
  • 38

    Amine Gülşe
  • 39

    Yasmin Erbil
  • 40

    Birce Akalay
  • 41

    Gupse Özay
  • 42

    Elvin Levinler
  • 43

    Eda Taşpınar
  • 44

    Elçin Sangu
  • 45

    Ezgi Mola
  • 46

    Ata Demirel
  • 47

    Aslıhan Gürbüz
  • 48

  • 49

    Şahan Gökbakar
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    Danla Bilci
  • 51

    Meryem Uzerli
  • 52

    Ceylan Çapa
  • 53

    Nurgül Yeşilçay
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    Serra Yılmaz
  • 55

    Demet Şener
  • 56

    Can Yılmaz

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    Bella Hadid

    Özel çekimler için Türkiye'ye gelen dünyaca ünlü model Bella Hadid ve Mert Alaş Kapadokya'da buluştu.

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    25 milyon takipçisi bulunan Hadid sosyal medyadan sık sık Kapadokya fotoğrafları yayınlamasının yanı sıra yiyecek tercihlerini de Instagram'a yükledi.
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    Geçtiğimiz günlerde Meghan Markle da makyaj sanatçısı arkadaşı Daniel Martin için Kensington Sarayı'nda Avokadolu tost hazırlamıştı. Markle’ın hazırladığı yemeği Instagram’ından paylaşan Martin, “Tig günlerine geri döndük… Bu hafta sonu çok yoğun olsan da muhteşem bir ev sahibi olduğun için ve bir avokado tost gurusu olduğun için teşekkürler Meghan!” diyerek arkadaşının elinin lezzetini hayranları ile paylaştı. 

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