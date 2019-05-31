Müge Boz’un Caner Erdeniz ile galibiyet sevinci

“Kazandık... Gördüğünüz gibi basket maçlarına çok güzel adapte oldum, aşırı zevkli. Sadece ‘steps’ ten ibaret olan basketbol bilgim günden güne artıyor. İnşallah tüm konsepte hakim olacağım yakında. 2 haftada ittir kaktır play-offu öğrendim. Bir de 2. yarıda bizim takımın potasının yeri değişiyor, Caner Erdeniz basket atınca çok net göremiyorum ama gözüm maçı sunan o kişinin yanında. Melodili melodili kuruyor cümleleri çok tatlı, bir de ne havalı söylüyor isimleri ayol, taktire şayan. Kimbilir belki bir gün birlikte sunarız. Maç da sunulmaz ama neyse işte, sonuçta çok zevkli."

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"Daha çok taraftar olmalı bence bir de. Ayıp oluyor sevgili GS’liler... Sadece futboldan mı ibaret yani bu klüp? Çocuklar kendi başlarına oynuyorlar her maçı görüyorum ben.

Ben takım tutmuyorum bu arada. Ne bileyim yıllardır öyle alıştım. Evet garip belki ama beni de böyle kabul edin işte. Çok konuştuğum gibi çok da yazıyorum namussuzum. Hadi gittim.”