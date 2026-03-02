Muğla'nın tarihi dokusu korunuyor. "Kalimçe Harabeleri" koruma altına alındı
AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde "Kalimçe Harabeleri" olarak bilinen su altındaki kalıntılar arkeolojik sit alanı ilan edildi.
HALK SİT ALANI İLANINDAN MEMNUN
Fetihye'de su çekildiğinde kıyıdan görülebilen ve halk arasında Kalimce Harabeleri olarak bilinen bölge, incelemelerin ardından 1. Derece Arekolojik Sit Alanı ilan edildi. Göcek Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ugan, Göcek'in deniz turizmi kadar tarih derinliğinin olduğunu da ifade etti. Kalıntıların arkeolojik çalışma yapılarak gün yüzüne çıkarılması ve tarihinin aydınlatılmasını beklediklerini dile getiren Ugan, "Bu hem bölgedeki turizm faaliyetlerini daha da değerlendirecek hem de bilinçsiz yapılaşmaya engel olacaktır. Doğamızı, tarihimizi korursak Göcek'i korumuş olacağız. Yoksa betona teslim etmiş olacağız. Bu bakımdan alanın sit alanı ilan edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
BÖLGENİN TARİHİ YAPISI ÖNE ÇIKARILMALI
Ugan, bölgenin “Skopea Limanı” olarak geçtiğini kalıntıların da antik kent olduğunu tarihi yapıların ortaya çıkarılmasının önemli olduğunu vurguladı. Bölgede eskiden ciddi oran da yaşam olduğunu, Likyalıların da bölgede yaşadığını ifade eden Ugan “Antik kentler, su yolları, sarnıçlar günümüzde hala ayakta. Göbün Koyu'nda üst bölgelerine baktığımızda tarihi kalıntıları görüyoruz. Göbün'de kiremitten yapılmış su yolları var, bu da tarım yapıldığını gösteriyor. Bölgenin tarihi çok zengin.” ifadelerini kullandı.