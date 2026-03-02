Muğla'nın tarihi dokusu korunuyor. "Kalimçe Harabeleri" koruma altına alındı

Fetihye'de su çekildiğinde kıyıdan görülebilen ve halk arasında Kalimce Harabeleri olarak bilinen bölge, incelemelerin ardından 1. Derece Arekolojik Sit Alanı ilan edildi. Göcek Kültür ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Onur Ugan, Göcek'in deniz turizmi kadar tarih derinliğinin olduğunu da ifade etti. Kalıntıların arkeolojik çalışma yapılarak gün yüzüne çıkarılması ve tarihinin aydınlatılmasını beklediklerini dile getiren Ugan, "Bu hem bölgedeki turizm faaliyetlerini daha da değerlendirecek hem de bilinçsiz yapılaşmaya engel olacaktır. Doğamızı, tarihimizi korursak Göcek'i korumuş olacağız. Yoksa betona teslim etmiş olacağız. Bu bakımdan alanın sit alanı ilan edilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.