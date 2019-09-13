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Muhabirlere saldıran Reynmen karakolluk oldu

DHA

Ela şarkısıyla adından söz ettiren Reynmen (Yusuf Aktaş) kız arkadaşı Miss Turkey 2013 Güzellik yarışmasında ikinci olan Berrin Keklikler ile yakalanınca kendisini görüntüleyen habercileri tehdit ederek saldırdı.

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    Reynmen önceki gece Berrin Keklikler ile İstinyepark’taydı.
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    Kız arkadaşı ile görüntülenmesinden rahatsız olan Reynmen, kameran Volkan Özdemir ve muhabir İsmail Şen’in cep telefonlarını elinden alarak gasp etti.
    aklaştı.
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    Reynmen'in tokat attığı Mehmet Akif Yaman'ın kaşı patladı.

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    AVM güvenliklerinin güçlükle zapt ettiği Reynmen, ‘O makineyi alırım. Kırarım! İsimleriniz söyleyin sizi aldıracağım” diyerek tehditler savurdu.


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    Basın mensuplarının yaşadığı gasp olayı sonrası olay yerine polis çağırması üzerine, Reynmen habercilerin telefonlarındaki görüntüleri silerek geri verdi.

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    Olay yerine gelen polis ekipleri basın mensuplarının şikayeti üzerine Reynmen, ekip otosuna bindirilerek İstinye karakoluna götürüldü. Taraflar birbirinden karşılıklı olarak şikayetçi oldular.


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    Reynmen, tarafından darpa uğrayan Mehmet Akif Yaman, İstinye Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.


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    Yaklaşık 2 saat ifade veren Reymen, çıkışta basın mensuplarının darp olayı ile ilgili soruları karşısında gülerek arabasına binerek uz
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