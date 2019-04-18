Muhammed Salah: Kadınları eskisine göre daha fazla destekliyorum
ntv.com.tr
Time dergisinin 'En Etkili 100 İsim' listesine giren futbolcu Muhammed Salah, "Kadınları eskisine göre daha fazla destekliyorum diyerek bir de çağrı yaptı: Kadınlara davranışımız değişmeli.
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Time dergisinin açıkladığı 'Yılın En Etkili 100 Kişi' listesinde Liverpool'un Mısırlı golcüsü Muhammed Salah da yer aldı.
Altı farklı kapakla çıkan derginin kapak yıldızlarından biri Salah oldu.
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26 yaşındaki Mısırlı futbolcu, kendi ülkesindeki ve İslam alemindeki erkeklere 'kadınlara daha saygılı davranmaları' çağrısı yaptı.
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Time'a verdiği röportajda kadın-erkek eşitliği konusunda konuşan Salah, “Kültürümüzde kadına karşı davranış şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor. Bu olmak zorunda, tercihe bağlı değil” ifadesini kullandı.
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“Kadınları eskisine göre daha fazla destekliyorum” diyen Salah, “Çünkü şu anda onlara verilenden daha fazlasını hak ettiklerini hissediyorum” dedi.
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Salah ayrıca, kendi kültüründe ve Orta Doğu'da kadınlara nasıl davranıldığını görmenin, cinsiyetlerarası ilişkiler hakkındaki düşüncelerini değiştirdiğini belirtti.
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Rol model olmanın üzerinde bir miktar baskı yarattığını ifade eden Salah, “Bundan gurur duyuyorum ve bu benim daha iyi bir futbolcu olmama yardım ediyor” dedi.
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Maçlardan sonra 5 yaşındaki kızıyla oynayarak rahatladığını söyleyen Salah, futbol dünyasının yıldızlarından biri haline gelmenin yaşam biçimini değiştirmediğini belirtti.
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İngiliz komedyen ve HBO’nun Last Week Tonight programının sunucusu John Oliver, Time dergisinde Liverpool’un yıldızı için bir makale kaleme aldı.
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Oliver, " Salah, bir futbol oyuncusu olmaktan ziyade iyi bir insan. Ve o dünyanın en iyi futbolcularından biri” ifadesini kullandı.
Oliver ayrıca Salah'ın, Mısırlılar, Liverpool’lular ve tüm dünyadaki Müslümanlar için ikonik bir figür olduğunu da belirtti.
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2017 yılında Roma’dan Liverpool’a transfer olan Salah, 44 gole imza attı.