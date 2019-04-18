Muhammed Salah: Kadınları eskisine göre daha fazla destekliyorum

Oliver, " Salah, bir futbol oyuncusu olmaktan ziyade iyi bir insan. Ve o dünyanın en iyi futbolcularından biri” ifadesini kullandı.

Oliver ayrıca Salah'ın, Mısırlılar, Liverpool’lular ve tüm dünyadaki Müslümanlar için ikonik bir figür olduğunu da belirtti.