Muhammed Salah'ın beslenme rutini ortaya çıktı

Liverpool ile olan sözleşmesi 2023 yazında bitecek olan Muhammed Salah, yeni kontrat görüşmeleri öncesi performasıyla göz kamaştırıyor. Bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 15 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyen 29 yaşındaki futbolcu Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu unvanını kazandı. Salah'ın bu başarısı gözleri başarısının sırrına çevirdi.