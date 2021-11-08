Muhammed Salah'ın beslenme rutini ortaya çıktı

İngiltere Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu unvanını ele geçiren Muhammed Salah'ın performansı ve başarısının sırrı mercek altında. Mısır'da okul kitaplarında yer alacak olan oyuncunun beslenme ruti ortaya çıktı.

Haberler 08.11.2021 - 08:32

Muhammed Salah'ın beslenme rutini ortaya çıktı - 1

ile olan sözleşmesi 2023 yazında bitecek olan Muhammed Salah, yeni kontrat görüşmeleri öncesi performasıyla göz kamaştırıyor. Bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 15 resmi maçta 15 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyen 29 yaşındaki futbolcu Premier Lig'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu unvanını kazandı. Salah'ın bu başarısı gözleri başarısının sırrına çevirdi.

Muhammed Salah'ın beslenme rutini ortaya çıktı - 2

Liverpool'dan yüzde 150'den fazla zam isteyen ve haftalık maaşının 500 bin pounda (Yıllık 30 milyon euro) yükseltilmesini bekleyen Salah bu başarısını sıkı beslenme ve spor disiplinine borçlu.

Muhammed Salah'ın beslenme rutini ortaya çıktı - 3

Salah, kahvaltıda Hint gözlemesi Paratha, bir bardak süt ve bir kase meyve tüketiyor.

Muhammed Salah'ın beslenme rutini ortaya çıktı - 4

Öglen mercimek, sebze, ekmek, tavuk ve bir kase yoğurt, akşam ise salata, corba, sebze ve Mısır usulü koşari yiyor.

Muhammed Salah'ın beslenme rutini ortaya çıktı - 5

Yatmadan önce de şekersiz meyve suyu içiyor.

Muhammed Salah'ın beslenme rutini ortaya çıktı - 6

29 yaşındaki futbolcunun saha içerisindeki başarıları ve saha dışındaki yardım çalışmaları ülkesi Mısır'da hem ilkokul hem de ortaokul kitaplarında yer alacak.

Muhammed Salah'ın beslenme rutini ortaya çıktı - 7

Salah'ın 'de en çok gol atan Afrikalı futbolcu olması ve diğer sportif başarıları ilköğretim öğrencilerine, yaptığı yardımlar ise ortaöğretim öğrencilerine öğretilecek.

Muhammed Salah'ın beslenme rutini ortaya çıktı - 8

SALAH'IN SIRADIŞI KARİYERİ

2012 yazında El Mokawloon'dan 2.5 milyon euro bonservisle Basel'e transfer olan ve Avrupa'ya adım atan Salah, Şampiyonlar Ligi'ndeki etkili performansları sonrası Ocak 2014'te 16.5 milyon euroya Chelsea'ye geçti. Chelsea'de forma şansı bulamayan Salah, Fiorentina'ya kiralandı.

Muhammed Salah'ın beslenme rutini ortaya çıktı - 9

Floransa'daki olağanüstü performansı Roma'nın dikkatini çekti ve Mısırlı oyuncu önce 5 milyon euro kiralık ücretiyle, ardından 15 milyon euro bonservisle Roma'ya geçti. Liverpool, 2017'de Salah'ı 42 milyon euro bonservisle 2017 yazında transfer etti.

Muhammed Salah'ın beslenme rutini ortaya çıktı - 10


Liverpool'da dünyanın en iyilerinden biri haline gelen Salah, İngiliz ekibinde oynadığı 215 resmi maçta 140 gol atıp 52 asist yaptı.

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